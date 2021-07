Yağmur Duası Nasıl Okunur? Yangın İçin Okunacak Dua Nedir? Yangının Durması için Yapılacak Dua Yangını Söndürmek İçin Dua

Yangın için yapılacak dua araştırmasının yapılması üzerine yangın için edilecek dua açıklandı. Ülkemizin pek çok yerinde hain saldırılar sonucunda meydana gelen yangınların artması üzerine Müslümanlar dualara sarıldı. Peki, yangın için hangi dualar okunur? Yağmur duası nasıl okunur? İşte yangının durması için yapılacak dua…





Yangın için Hangi Dua Okunur?



Yağmur Duası Nasıl Yapılır?



Yangın İçin Okunacak Dua Nedir?



Yangının çıkmasını ardından okunabilecek yağmur duasının yanı sıra tekbir de getirilebilir. Peygamber efendimiz (S.A.V) yangın çıktığında okunacak yağmur tekbiri olarak şöyle belirtmiştir; Allâhü ekber, Allâhü ekber. Lâ ilâhe illa'l-lâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd. Peki,Kuraklık dönemlerinde veya yağmurun yağması gereken zamanlarda yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) adı verilmektedir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün art arda cemaatle birlikte yerleşim yerinin dışına çıkarak dua etmek gerekmektedir. Dua öncesinde fakirlere sadaka verilmesi ve cemaatin günahlarından tövbe etmesi, küs olanların barışması uygun görülmektedir. Bunun yanı sıra Yağmur duası öncesinde mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek uygun olacaktır. (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).Yağmur duasında kıbleye dönülür ve imam ayakta ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak 'âmin' der (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 169). Ebû Hanîfe'ye göre yağmur duası sırasında ve sonrasında kılınması gereken sünnet namaz yoktur. Ancak cemaatin ayrı ayrı namaz kılması uygun görülmektedir. İmam Ebû Yûsuf'e göre ise, yağmur duası için yapılan namazı bayram namazı gibi iki rekât cemaatle namaz kılmak gerekmektedir. Yağmur duasında, ezan okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Yağmur namazından sonra hutbe okunur. Hutbenin bitmesinin ardından imam cemaate arkasını döner ve hep beraber kıbleye dönerek yağmur talebinde bulunurlar.Yangın haberlerinin art arda gelmesi üzerinde yangın için okunacak dualar araştırılmaya başlandı. İşte yağmur için okunacak dua;Ya İlâhelâlemin! Ya Erhamerrâhimin!Ey bizleri yoktan yaratan, iman üzere yaşatan, sayısız nimetlerle donatan, hastalandığımızda şifalar ihsan eden Rabbimiz!Bütün övgüler, hamd ü senalar Sana'dır. Sensin Rahmân ve Rahîm olan. Sensin hesap gününün mâliki ve yegâne hâkimi olan.Ya İlahî!Sensin bir ve tek olan, hiçbir ortağı olmayan. Sensin her şeye sahip olan, mülkünde dilediğini yapmaya kâdir olan. Sensin zengin olan, ikram edenlerin en hayırlısı olan.Ya İlahî!Bizler, Senin aciz kullarınız! Aff u mağfiretine, engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına muhtacız! Sana sığındık. Kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Zâtını hamd ile tesbih ederek, Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s)'e salat u selam getirerek Senden istiyoruz Ya Rabbi!İlâhî Ya Rabbi!Her şey Zatına malumdur. Zor günlerden geçiyoruz. Salgın ve afetlerle, susuzluk ve kuraklıkla imtihandayız. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz Ya Rabbi!Duaların kabul olduğu icabet vaktinde huzurunda niyazdayız. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım!Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz. Nasip eyle Allah'ım!Hata ve günahlarımızı itiraf ediyoruz. Affeyle Allah'ım!Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle Allah'ım!Ya İlâhelâlemîn !Bizlere, Şanına yaraşır bir kulluk nasip eyle. Hidayet ve istikametimizi daim eyle. Gönüllerimizi sevginle mamur eyle.Ya Erhamerrahimîn!Topraklarımızı rahmetine gark eyle. Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfet bize inayetini.Ya Rabbi!Bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun.Ya Rabbi! Bizi lütfunla rızıklandır! Zira Sen rızık verenlerin en hayırlısısınYa Rabbi! Bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını imanımızın ve kulluğumuzun artmasına vesile eyle!Bedenimize ve ruhumuza ferahlık sebebi eyle!Çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle Ya Rabbi!Bize nimetini en güzel şekilde ikram eyle Ya Rabbi!Gönlümüzde sevincimizi, ticaretimizde bolluk ve bereketimizi artır Ya Rabbi!Her türlü âfetten ve zarardan bizleri ve ekinlerimizi koru Ya Rabbi!Allah'ım! Bize yağmur ver.Allah'ım! Bize yağmur ver.Allah'ım! Bize yağmur ver.Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver Ya Rabbi! Bizleriümidini kesenlerden eyleme Ya Rabbi!Ya Rabbelâlemin!İkram eden Sensin. Senden bir şey istemeye yüzümüz yok, ama pîri fâniler; beli bükülmüş dedeler ve nineler hürmetine, emziren anneler ve günahsız bebeler hürmetine, bizi rahmetinle, şefkatinle ve merhametinle kucakla, bizden yağmurunu esirgeme Allah'ım.Ya İlahi!Bağışlayan Sensin. Bizler günahkâr kullarınız. Boynumuz bükük huzurundayız. Affımızı ve mağfiretimizi diliyoruz.Ya Rabbi! Sen bize dua etmemizi emrettin, kabul edeceğini vaad ettin. Bize emrettiğin üzere sana dua ediyoruz, niyazda bulunuyoruz; Bütün içtenliğimizle sana yalvarıyoruz. Sen vaadinden dönmezsin.Dualarımızı kabul eyle.Ya Rabbi! Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle! Devletimizi ve millletimizi dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle.Bütün dünyayı etkileyen salgın hastalıktan, her türlü afetten, kıtlık ve kuraklıktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım!El açıp huzurunda dua eden kardeşlerimizin vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluklar lütfeyle Allah'ım!Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır, bizlere sabır ve metanet ihsan eyle Allah'ım!İnsanlığın sıhhat ve selameti için çalışan kullarını muvaffak eyle Allah'ım!İlahi Ya Rabbi!Ahirete göç eden kardeşlerimize rahmet eyle, Şâfî ismi celilinle hastalarımıza şifalar ihsan eyle.Rahmetine susamış gönüllere, çorak kalmış arazilere yağmurunu lütfeyle Ya Rabbi!Âmîn. Âmîn. Âmîn. Velhamdulillahi Rabbil âlemin.sorusunu soran kişiler bu duayı okuyarak Allah'tan yağmur talebinde bulunabilirler.