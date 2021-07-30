USD (Alış - Satış) : 8,41 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 10,01 - 10,03
Ana Sayfa.
Güncel
Türkiye Arjantin Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Arjantin Voleybol Maçı Saat Kaçta? Türkiye Arjantin Voleybol Maçı Hangi Kanalda? Türkiye Arjantin Maçı Canlı İzle

Türkiye Arjantin Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Arjantin Voleybol Maçı Saat Kaçta? Türkiye Arjantin Voleybol Maçı Hangi Kanalda? Türkiye Arjantin Maçı Canlı İzle

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın 4. Maçına çıkacak. Grupta 3. Maçlarında 2-0 geriye düşmesinin ardından durumu 2-2’ye getirerek 1 puan almayı başaran takım bu kez Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Peki, merakla beklenen Türkiye Arjantin maçı ne zaman? Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda? İşte Türkiye Arjantin maçı canlı izle…

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 16:50
Türkiye Arjantin Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Arjantin Voleybol Maçı Saat Kaçta? Türkiye Arjantin Voleybol Maçı Hangi Kanalda? Türkiye Arjantin Maçı Canlı İzle

Türkiye Arjantin maçına saatler kala heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca taraftarın gözleri 2020 Tokyo Olimpiyatlarına çevrilirken Türkiye'nin son maçı olan Türkiye Arjantin voleybol maçı bekleniyor. 1 galibiyet 2 mağlubiyet ile son maça kadar gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı son maçını Arjantin ile gerçekleştirecek. Peki, Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman? Türkiye Arjantin voleybol maçı saat kaçta? Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda?

Türkiye Arjantin Voleybol Maçı Ne Zaman?


Türkiye Arjantin maçına saatler kala heyecan başladı! Geçen yıl düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatlarının bu yıl düzenleniyor olması pek çok kişinin olimpiyatlara ilgi duymasına sebep oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise Tokyo Olimipatlarında Türkiye'yi temsil etmek için yola çıktı. İlk maçını Çin, ikinci maçını İtalya ve üçüncü maçını ise ABD ile gerçekleştiren Filenin Sultanları son maçında Arjantin ile karşılaşacak. 31 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşecek olan maç 2020 Tokyo Olimpiyatlarında voleybol takımımızın kaderini belirleyecek.

Türkiye Arjantin Voleybol Maçı Ne Zaman?

Türkiye Arjantin Voleybol Maçı Saat Kaçta?


Türkiye Arjantin voleybol maçı 31 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye saati ile sabah saat 08.20'de gerçekleştirilecek. Peki, Türkiye Arjantin maçı hangi kanalda?

Türkiye Arjantin Maçı Hangi Kanalda?


Sabah saat 08.20'de gerçekleşecek olan Türkiye Arjantin maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kadrosunda Kimler Var?


• Simge Aköz

• Cansu Özbay

• Şeyma Ercan

• Meryem Boz

• Hande Baladın

• Meliha İsmailoğlu

• Eda Erdem Dündar

• Zehra Güneş

• Naz Aydemir Akyol

• Aslı Kalaç

• Fatma Yıldırım

• Ebrar Karakurt



A Milli Kadın Voleybol Takımı Türkiye Arjantin maçı 31 Temmuz 2021 saat 08.20'de TRT Spor'da!

Türkiye Arjantin Maçı Canlı İzleTürkiye Arjantin Maçı Hangi Kanalda?Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kadrosunda Kimler Var?A Milli Kadın Voleybol TakımıTürkiye Arjantin Voleybol Maçı Ne Zaman?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı