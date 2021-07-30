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İyi ki varsın Şahin! OGM'den anlamlı paylaşım!

İyi ki varsın Şahin! OGM'den anlamlı paylaşım!

ürkiye genelinde çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürerken, bölgedeki vatandaşlarda bir bütün halinde kenetlenerek büyük bir dayanışma örneği gösteriyor. Bu vatandaşlardan biri olan 25 yaşındaki Şahin Akdemir de itfaiye ekiplerine motosikletiyle su taşıdığı görüntüleriyle sosyal medyada olmuştu. Akdemir yaşadığı kaza sonrasında alevler arasında kalarak hayatını kaybederken Orman Genel Müdürlüğü Şahin Akdemir'e özel bir paylaşımda bulunarak "İyi ki varsın Şahin" notunu düştü..

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 19:55
İyi ki varsın Şahin! OGM'den anlamlı paylaşım!

Türkiye genelinde çıkan yangınlara yönelik ekiplerin çalışmaları sürerken, vatandaşlar da büyük bir özveri ile ekiplere yardım ediyor. Yangınları söndürme çalışmalarına başta itfaiye ekipleri olmak üzere her yaştan vatandaş katılıyor.

25 yaşındaki Şahin Akdemir de Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere motosikletiyle alabildiğine su taşıdığı görüntülerle sosyal medyada gündem olmuştu. Orman Genel Müdürlüğü de yangına yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.



'ALLAH HAYIRLARIMIZI KABUL EYLESİN'

Şahin Akdemir kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, 'Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin' ifadeleriyle yürekleri yakmıştı.

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞIYORDU

Bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi. Akdemir'in bir ay önce de Görkem Hasdemir'in şehit olduğu Marmaris orman yangınında gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.


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