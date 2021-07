İHA'lar havalandı! MSB'den yangınlara müdahale

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangını ile mücadele çalışmalarına personel ve araçların yanı sıra bir insansız hava aracı (İHA) ile destek verildiğini açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalara destek sağlandığını açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır' denildi.



Adana'nın Aladağ ilçesi Topallı, Boztahta mevkisinde bugün saat 03.00 sıralarında çıkan orman yangınına müdahaleler sürüyor. Ekipler, yangınla, hem karadan hem de havadan mücadele ediyor. Ekiplerin çalışmalarını yerinde incelemek için ilçeye gelen Adana Valisi Süleyman Elban, köylülerle görüştü. Kozan ve Aladağ ilçelerindeki yangınlarla ilgili açıklama yapan Vali Elban, dün 22 ayrı noktada çıkan orman yangınında 20'sinin söndürüldüğünü belirterek, 'Dün saat 19.45 itibarıyla Kozan'da başlayan yangın devam ediyor. 70 kilometre süratli rüzgar hem yangının hızlı yayılmasını hem de dengesiz yayılmasına olanak sağlıyor. Yangının şiddetlenmesine neden oluyor. Şu an orada yangın kontrol altına alınamadı. Ekiplerimiz olabildiğince kontrol etmeye çalışıyorlar. Orada 7 köy risk altındaydı ve tüm köylülerimizi tahliye ettik. Şu an için can riski görünmüyor. Evlerimizde kısmi zarar var' diye konuştu.



Yangınların çıkış nedenlerinin geniş çaplı araştırıldığını da anlatan Vali Elban, şu değerlendirmeyi yaptı: 'Yangında yaklaşık 1 saat sonra alana geldiğimizde neredeyse 7-8 kilometrelik hatta rüzgarın hızıyla birlikte yayılmış yangınla karşılaştık. Burada 3 köyümüz var. Burada ev ve hayvanlarımızda zararlar var. Ağılları yanan vatandaşlar var. Allaha şükür tek tesellimiz can kaybı ve yaralanmanın olmaması. Yangına havadan ve karadan müdahalelerimiz çok hızlı devam ediyor. Barajın yakınında olduğumuz için yangın söndürme helikopterlerimiz rahat su alıyor. Yangın henüz kontrol altına alınmış diyemeyiz ancak endişe edeceğimiz boyutlarda değil. Yangınlarla ilgili gözaltı söz konusu değil. Çok yönlü konu araştırılıyor. En yüksek ihtimal ise elektrik tellerinden çıktığı gözüküyor. Kesin bir bulgu yok. Şu anda tek odaklandığımız yangının söndürülmesi.'



Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgede oteller ve evler tahliye ediliyor. Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü. Derince ilçesi Yenikent Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ve orman ekipleri ve iş makineleriyle müdahale edildi.



Polis ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yaklaşık 30 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Antalya'nın Manavgat ilçesinin kırsal Yeniköy, Kavaklı, Sarılar ve Kalemler mahallelerindeki ormanlık alanda dün 12.00 sıralarında başlayan orman yangını poyrazın da etkisiyle kısa sürede 15 noktaya yayıldı. Bölgede çok sayıda kişiye ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına, havadan ve karadan da müdahaleye başlandı.



Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Bölgeyi tamamen duman kaplarken, yangınlara 1 insansız hava aracı (İHA), 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel, 30 su ikmal aracıyla müdahale edildiği bildirildi. Bölgedeki Kalemler, Yeniköy, Çolaklı, Yavrudoğan mahalleleri ile Evrenseki mahallesinin bir kısmı tahliye edildi. Manavgat Kaymakamlığı'nın Yeniköy Mahallesi'ni tahliye talimatına rağmen bazı vatandaşların evlerinden ayrılmadığı öğrenildi.



Kontrol altına alınan yangında, yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu.



Talihsiz kadın gözyaşları içinde, 'Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı' dedi.



HAYVANLARI DA YANDI



Adı öğrenilemeyen kadın ve bir akrabası hayvanlarını bile kurtaramadıklarını, bir ağaçta bağlı durumda olan köpek ve inekle ahırda bulunan keçilerinin de yandığını gazetecilere gösterdi.



Kalemler Mahallesi'nde birçok ev yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, birçok evin tarihi taş ev olduğu görüldü.



Kalemler Mahallesi Azizler mevkiindeki evlerinde olanlar görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı. Yangında çok sayıda ev yanarken, mezarların tahrip olduğu ve hayvanların öldüğü görüldü. Mahallede ayrıca muz seraları zarar görürken, traktör, iş makinesi gibi birçok tarım aleti de yandı. Traktörlerle bölgeden uzaklaşanlar ise büyük panik yaşadı.



Yeniköy Mahallesi'nin bazı sakinleri ise ellerine aldıkları hortumlarla yangının evlerine yaklaşmasını engellemeye çalıştı. Mahalle sakinleri, dumandan etkilenmemek için yüzlerini tişörtleriyle kapattı. Alevlerin yaklaşma ihtimaline karşı evlerinin önünü sulayan mahallelilerden Mehmet Ali Arslan, “Elimizden gelen bu kadar, kendimiz de hortumlarla yangının yaklaşmasını engellemeye çalışıyoruz.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Dört ayrı bölgede yangın çıkması düşündürücü. Vatandaşlar tahliye ediliyor. Poyraz var yanan çam kozalakları yüz yüz elli metre uçuyor. 27 yıllık yöneticiyim, böyle yangın görmedim” dedi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Böcek'ten, yangın ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat'taki yangınların tüm boyutlarıyla araştırılacağını söyledi. Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, “En kısa zamanda yangını kontrol altına almak suretiyle bir an önce temennimiz o ki cana hiçbir şey gelmeden bu yangını söndürmüş olalım.



Geniş bir alanda süren yangının en kısa zamanda sönmesi temennimizdir. Olay tüm boyutları ile araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır. Rabbimden ülkemizi yangın ve sel başta olmak üzere her türlü afetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum” dedi.



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 farklı noktada meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, “Başsavcılığımızın talimatı ile orman yangınlarının başladığı ve güzergâhındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delillerin araştırılmasına devam edilmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir” denildi.



MERSİN'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangını, ikinci gününde devam ediyor. İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, poyrazın etkisiyle hızla büyüdü.



Tedbir amaçlı 5 köyün boşaltılmasına neden olan yangına, dün havanın kararmasından dolayı havadan müdahaleye ara verildi. Poyrazın şiddetli olması nedeniyle havadan müdahalenin güçlükle gerçekleştiği belirtildi.



Karadan ve havadan yangına müdahale devam ederken. Yangının, Aydıncık ilçe merkezindeki yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladığı öğrenildi. Bu arada Bozyazı ilçesindeki yangının gece saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi.



Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Gece boyu karadan devam çalışmalara, havanın aydınlanmasıyla havadan da destek verilmeye başlandı. İlçeye bağlı Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, ikinci gününde poyrazın da etkisiyle devam ediyor.



Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahaleye günün ışımasıyla birlikte tekrar başlandı. Yerleşim yerlerine sıçrayan, evlerin ve bahçelerin yandığı, ahırlardaki havyanların da öldüğü yangın, gece karadan yapılan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamadı.



Poyrazın etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Öte yandan Osmaniye merkeze bağlı Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangını ise gece saatlerinde kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangınını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişinin sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.



Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan yangına müdahale sürüyor. Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıkta başlayan yangın, gece boyunca hızla ilerledi. İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Ulukapı Sülek Mahallesi de boşaltıldı.



Dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor. Gece boyunca esen şiddetli poyraz nedeniyle alevler Ulukapı Sülek Mahallesin'e kadar geldi. Yangının ilk çıktığı noktaya 25, Manavgat merkeze ise 4 kilometre uzaklıktaki mahalle jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı. Alevlerin ortasında kalan evlerdeki vatandaşı jandarma ekipleri siren çalarak uyarıp tahliye etti. Bazı çiftçiler küçükbaş hayvanlarını sürü halinde önüne alarak mahalleden kaçtı.



Manavgat merkeze yaklaşan alevler nedeniyle gökyüzü de kızıla döndü. Otomobilleriyle alevlerden kaçan vatandaş, mahalle girişinde Manavgat merkeze yakın bir noktada bekletiliyor. Gözyaşıyla yanan evlerini uzaktan izleyen mahalle sakinleri ise Manavgat merkezin alevlere teslim olmasına çok az kaldığını söyledi.



Turizm çalışanı Hasan Ünal, yangının gece saatlerinden itibaren hızla Manavgat merkeze doğru ilerlemeye başladığını söyledi. Yangının ilk çıktığı nokta olan Yeniköy mahallesine 25 kilometre uzaklıktaki Ulukapı Sülek Mahallesi'nde oturan Ünal, “Çocuklarımı ve eşimi aracıma aldım.



Tüm mahalleleri dolaştım. İnsanları uyardım. İshak Saidi bölgesinde yangının olduğunu söyledim. Kimse beni dinlemedi. Kornaya bastım ama kimse kalkmadı. Kalksalardı herkes bir yerden tankerle su sıksaydı yangın bu kadar ilerlemezdi. Burası Manavgat merkeze 4 kilometre uzaklıkta. Yarım saate merkeze iner” dedi.



Yangının başladığı yerle Ulukapı Sülek Mahallesi arasında 25 kilometrelik mesafe ve bir ırmağın geçtiğini anlatan Mustafa Ay, “Buraya gelen yangın sanırım Akseki tarafından geldi” dedi. Ahırdaki hayvanlarını son anda kurtardığını gözyaşlarıyla ifade eden Galip Kara, “Evden kaçtım ben. Ahırdaki hayvanlarımı salıverdim. Eşimi ve çocuklarımı alıp kaçtım. Canımızı zor kurtardık. En son tepeden baktığımda mahalle komple yanıyordu. Yangın Manavgat merkeze geliyor” diye konuştu.



Geceyi ayakta ve uykusuz geçirdiğini gözyaşlarıyla anlatan Ayşe Güven, evine alevlerin henüz ulaşmadığını ancak ulaşacağı korkusu yaşadığını sözlerine ekledi. Yangın nedeniyle daha önce boşaltılan Çolaklı, Evrenseki, Yeniköy, Kalemler mahallelerinde birçok eve hasar görmüştü.