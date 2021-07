Diş Hekimliği Taban Puanları 2021 Nelerdir?Diş Hekimliği Kaç Puan?? 2021 Diş Hekimliği Sıralaması

Diş hekimliği bölümü isteyen kişiler 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversite taban puanları ve kontenjanlarını araştırmaya başladı. Özellikle diş hekimliği isteyen kişiler diş hekimliği taban puanları nelerdir? Diş hekimliği kaç puan? Sorularını gündeme getiriyor. İşte 2021 diş hekimliği taban puanları ve kontenjanları…



Diş Hekimliği Taban Puanları 2021 Nelerdir?

Diş hekimliği taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklamasının ardından sıklıkla araştırılıyor. Diş hekimliği bölümünü kazanmak isteyen üniversite adaylarısorusunun cevabını arıyor. Peki,Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 481,472 28.666 90 AdayDiş Hekimliği FakültesiAdıyaman ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 475,709 33.190 80 AdayDiş Hekimliği FakültesiAydın Adnan Menderes ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 484,245 26.553 100 AdayDiş Hekimliği FakültesiAkdeniz Üniversitesi (Antalya)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 489,556 22.714 110 AdayDiş Hekimliği FakültesiAnkara ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 490,499 22.052 140 AdayDiş Hekimliği FakültesiSivas Cumhuriyet ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 477,640 31.596 110 AdayDiş Hekimliği FakültesiÇankırı Karatekin ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 476,799 32.296 60 AdayDiş Hekimliği FakültesiErciyes Üniversitesi (Kayseri)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 484,605 26.284 120 AdayDiş Hekimliği FakültesiEskişehir Osmangazi ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 488,699 23.305 100 AdayDiş Hekimliği FakültesiFırat Üniversitesi (Elazığ)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 476,524 32.546 90 AdayDiş Hekimliği FakültesiGazi Üniversitesi (Ankara)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 489,772 22.561 140 AdayDiş Hekimliği FakültesiGaziantep ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 482,407 27.958 100 AdayDiş Hekimliği FakültesiTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 476,145 32.829 100 AdayDiş Hekimliği Fakültesiİnönü Üniversitesi (Malatya)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 481,228 28.845 100 AdayDiş Hekimliği Fakültesiİstanbul Medeniyet ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 486,052 25.220 70 AdayDiş Hekimliği Fakültesiİstanbul ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 492,331 20.774 160 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 486,039 25.228 40 AdayDiş Hekimliği Fakültesiİzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 487,501 24.188 80 AdayDiş Hekimliği FakültesiKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 477,409 31.768 70 AdayDiş Hekimliği FakültesiKırıkkale ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 480,769 29.201 100 AdayDiş Hekimliği FakültesiKocaeli ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 485,528 25.587 80 AdayDiş Hekimliği FakültesiNecmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 481,061 28.982 100 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)Marmara Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 490,596 21.984 130 AdayDiş Hekimliği FakültesiBurdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 60 AdayDiş Hekimliği FakültesiMersin ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 483,769 26.943 90 AdayDiş Hekimliği FakültesiHatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 479,487 30.204 80 AdayDiş Hekimliği FakültesiOrdu ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 478,384 31.040 100 AdayDiş Hekimliği FakültesiPamukkale Üniversitesi (Denizli)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 482,790 27.681 100 AdayDiş Hekimliği FakültesiRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 476,095 32.871 80 AdayDiş Hekimliği FakültesiSelçuk Üniversitesi (Konya)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 485,120 25.906 120 AdayDiş Hekimliği FakültesiTrakya Üniversitesi (Edirne)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 481,289 28.804 90 AdayDiş Hekimliği FakültesiUşak ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 479,656 30.093 100 AdayDiş Hekimliği FakültesiAnkara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 487,754 24.001 100 AdayDiş Hekimliği FakültesiVan Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 476,124 32.843 90 AdayDiş Hekimliği FakültesiZonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 478,856 30.675 100 AdayDiş Hekimliği FakültesiAlanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 481,096 28.951 80 AdayGülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara)Lisans SAY 487,490 24.194 80 AdayHamidiye Diş Hekimliği FakültesiSağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Hamidiye Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 488,080 23.766 100 AdayGülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına)Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Erkek)Lisans SAY 475,835 33.079 2 AdayDiş Hekimliği Fakültesiİzmir Demokrasi ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 484,242 26.555 70 AdayDiş Hekimliği FakültesiKütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 477,898 31.388 90 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY Dolmadı Dolmadı 68 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 489,259 22.911 12 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)Başkent Üniversitesi (Ankara)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 454,542 50.623 48 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)Başkent Üniversitesi (Ankara)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 477,953 31.350 3 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)Başkent Üniversitesi (Ankara)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 495,034 18.928 9 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)Beykent Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 433,972 68.600 35 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)Beykent Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 479,558 30.164 9 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)Beykent Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 462,702 43.706 16 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)İstanbul Aydın ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Dolmadı Dolmadı 85 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)İstanbul Aydın ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 482,608 27.815 15 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)İstanbul Gelişim ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 475,990 32.951 11 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)İstanbul Gelişim ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Dolmadı Dolmadı 8 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)İstanbul Gelişim ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 454,289 50.854 51 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 480,619 29.309 14 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 449,035 55.392 56 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)İstanbul Medipol ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 469,481 38.148 74 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)İstanbul Medipol ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 492,890 20.370 11 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)İstanbul Medipol ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 465,940 40.980 58 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)İstanbul Medipol ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 468,174 39.186 2 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)İstanbul Medipol ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 465,246 41.578 1 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 432,898 69.513 51 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 476,567 32.516 9 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 33 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 6 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 453,629 51.414 20 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 482,081 28.214 9 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 460,836 45.239 31 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)İstanbul Okan ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Dolmadı Dolmadı 57 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)İstanbul Okan ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 483,736 26.962 13 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)İstanbul Okan ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Dolmadı Dolmadı 30 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)İstanbul Okan ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 475,019 33.739 9 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)İstanbul Okan ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 15 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)İstanbul Okan ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 21 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 445,481 58.532 59 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 479,973 29.862 11 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)Antalya Bilim ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 432,457 69.917 42 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)Antalya Bilim ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 479,641 30.100 8 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 27 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 453,992 51.113 51 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)Ankara Medipol ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 461,710 44.530 2 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)Ankara Medipol ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 487,266 24.352 10 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)Ankara Medipol ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 460,497 45.509 48 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)Ankara Medipol ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 467,136 39.993 2 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)Ankara Medipol ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 488,101 23.746 10 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)Ankara Medipol ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 468,689 38.786 48 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 479,682 30.066 11 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 452,631 52.310 59 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)İstanbul Galata ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 34 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)İstanbul Galata ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 6 AdayDiş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Tam Burslu)Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 476,507 32.565 10 AdayDiş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 Burslu)Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 468,764 38.723 10 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 474,326 34.230 13 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 472,165 35.965 11 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 473,681 34.768 11 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KKTC-Güzelyurt)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 473,705 34.742 6 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KKTC-Güzelyurt)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY Dolmadı Dolmadı 34 AdayDiş Hekimliği FakültesiHoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 464,730 42.014 15 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)Ankara ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 489,311 22.880 30 AdayDiş Hekimliği FakültesiAtatürk Üniversitesi (Erzurum)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 478,789 30.735 150 AdayDiş Hekimliği FakültesiBingöl ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 474,952 33.793 60 AdayDiş Hekimliği FakültesiYozgat Bozok ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 40 AdayDiş Hekimliği FakültesiÇanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 483,778 26.932 80 AdayDiş Hekimliği FakültesiÇukurova Üniversitesi (Adana)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 487,181 24.411 100 AdayDiş Hekimliği FakültesiDicle Üniversitesi (Diyarbakır)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 481,198 28.868 120 AdayDiş Hekimliği FakültesiDokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 60 AdayDiş Hekimliği FakültesiEge Üniversitesi (İzmir)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 491,457 21.372 150 AdayDiş Hekimliği FakültesiErzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 475,253 33.541 70 AdayDiş Hekimliği FakültesiGiresun ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 60 AdayDiş Hekimliği FakültesiHacettepe Üniversitesi (Ankara)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 497,407 17.354 150 AdayDiş Hekimliği FakültesiHarran Üniversitesi (Şanlıurfa)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 475,362 33.468 80 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)İstanbul ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 505,330 12.520 30 AdayDiş Hekimliği FakültesiKafkas Üniversitesi (Kars)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 474,589 34.048 60 AdayDiş Hekimliği FakültesiKarabük ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 476,964 32.144 70 AdayDiş Hekimliği FakültesiKaradeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 481,529 28.622 100 AdayAhmet Keleşoğlu Diş Hekimliği FakültesiKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 476,584 32.506 60 AdayDiş Hekimliği FakültesiMuğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 483,345 27.251 60 AdayDiş Hekimliği FakültesiNevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 60 AdayDiş Hekimliği FakültesiOndokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 486,645 24.801 110 AdayDiş Hekimliği FakültesiSakarya ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 482,367 27.982 70 AdayDiş Hekimliği FakültesiSüleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 483,381 27.215 120 AdayDiş Hekimliği FakültesiBursa Uludağ ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 486,699 24.752 70 AdayGülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Erkek)Lisans SAY 473,680 34.769 10 AdayGülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına)Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına)Lisans SAY Yeni Yeni 1 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 60 AdayDiş Hekimliği FakültesiAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 478,358 31.069 100 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)Başkent Üniversitesi (Ankara)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 493,250 20.116 6 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)Başkent Üniversitesi (Ankara)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 448,825 55.572 32 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)Başkent Üniversitesi (Ankara)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 476,050 32.901 2 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)Bezmialem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 503,066 13.800 14 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)Bezmialem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 81 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)İstanbul Aydın ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 480,739 29.230 5 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)İstanbul Aydın ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 25 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)İstanbul Medipol ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 493,982 19.624 14 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu)Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 1 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 445,418 58.588 59 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 519,530 5.889 10 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 7 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 6 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)Biruni Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 487,445 24.224 15 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)Biruni Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 443,970 59.843 85 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)Biruni Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 486,537 24.880 8 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)Biruni Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 429,180 72.751 42 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)İstinye Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 7 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)İstinye Üniversitesi (İstanbul)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 33 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)İstanbul Kent ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 423,885 77.337 60 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)İstanbul Kent ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 480,919 29.090 10 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)İstanbul Kent ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 477,867 31.410 12 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)İstanbul Kent ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 442,540 61.072 68 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 485,842 25.372 9 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)İstanbul Atlas ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 482,151 28.156 11 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)İstanbul Atlas ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 430,550 71.527 59 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)İstanbul Atlas ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 6 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)İstanbul Atlas ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 34 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 34 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 6 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 478,331 31.094 9 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 444,263 59.575 35 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 16 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 20 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 6 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY Yeni Yeni 14 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)İstanbul Galata ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 428,125 73.708 60 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)İstanbul Galata ÜniversitesiDiş Hekimliği FakültesiLisans SAY 476,361 32.678 10 AdayDiş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli)Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 421,626 79.360 10 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 443,692 60.079 45 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 472,136 35.991 12 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 465,713 41.182 13 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 440,967 62.477 77 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY Dolmadı Dolmadı 59 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY Dolmadı Dolmadı 61 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)Ada Kent Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY 473,342 35.029 19 AdayDiş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu)Ada Kent Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Diş Hekimliği FakültesiLisans SAY Dolmadı Dolmadıgeçen yılın verilerine göre bu şekilde açıklanmıştır.