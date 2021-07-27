Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 3 terörist daha etkisiz!

Önceki gün, Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapan kirpi aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda iki asker şehit olmuş, iki askerin de yaralanmıştı. Mehmetçik, şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor.







Öldürülen terörist sayısı 15 oldu



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere verildi: "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.



Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu."