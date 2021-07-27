Eda Erdem Kimdir? Eda Erdem Kaç Yaşında? Eda Erdem’in Boyu Kaç?

Milli Takımda gösterdikleri üstün başarı ile Türk milletinin gururu olan Filenin Sultanları her geçen gün daha fazla başarıya imza atıyor. Dünyanın her yerinde gösterdikleri üstün başarı ile milli gururumuz haline gelen isimlerden birisi olan Eda Erdem kimdir? Eda Erdem nereli? İşte Eda Erdem’in biyografisi…





Eda Erdem Kimdir?



Eda Erdem Kaç Yaşında?



EDA ERDEM'İN BAŞARILARI NELERDİR?

Eda Erdem Nereli?



Küçük yaşlardan itibaren voleybolla iç içe olan Eda Erdem 24 Aralık 2000 yılında Beşiktaş’ın altyapısında voleybol kariyerine başlamıştır. 2004 yılında A takıma yükselerek kısa süre içerisinde başarılarıyla adından söz ettiren Erdem, dört sezon oynadığı takımda iki sezon boyunca kaptanlık gerçekleştirmiştir. 2008 yılında Beşiktaş’tan transfer olarak Galatasaray’da oynamaya başlayan Erdem 2005 yılından itibaren Türkiye A Milli takım forması giymektedir. Milli forma ile 300’den fazla maçta görev alan Eda Erdem, hem milli takımda hem de Fenerbahçe Spor Kulübü’nde kaptanlık görevini sürdürmektedir. Peki,Başarılı kadın voleybolcu Eda Erdem, 22 Haziran 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Milli voleybolcumuz Eda Erdem 34 yaşındadır.2004 Avrupa Şampiyonası En İyi Blokör (Genç Millî Takım)2004-2005 Türkiye Ligi 4.’lüğü2005 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu (Genç Millî Takım)2005-2006 Türkiye Ligi 3.’lüğü2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe2009 CEV Cup 3’.lüğü - Fenerbahçe2009 Türkiye Kupası 2.’liği - Fenerbahçe2009 Avrupa Ligi 2.’liği (Türk Millî Takımı)2009 Avrupa Şampiyonası 5.’liği (Türk Millî Takımı)2009 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe2009 Süper Kupa MVP - En Değerli Oyuncu2010 CEV Şampiyonlar Ligi 2.’liği - Fenerbahçe2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe2010 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu - Fenerbahçe2010 Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Servis Atan Oyuncu2010 Avrupa Bayanlar Ligi 2.’liği (Türk Millî Takımı)2010 Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası-Dünya 6.’lığı (Türk Millî Takımı)2010 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe2011 CEV Şampiyonlar Ligi 3.’lüğü - Fenerbahçe2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Smaçör2011 Avrupa Bayanlar Ligi Dörtlü Finali En İyi Servis Atan Oyuncu2011 Avrupa Bayanlar Ligi 2.’liği (Türk Millî Takımı)2011 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Millî Takımı)2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe2012 Londra Olimpiyatları (Türk Millî Takımı)2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası 3.'lüğü2013 CEV Cup 2.'liği - Fenerbahçe2014 CEV Cup Şampiyonluğu - Fenerbahçe2014 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Blokör2015 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe2015 Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü (Türk Millî Takımı)2015 Avrupa Şampiyonası İkinci En İyi Blokör2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe2016 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü – Fenerbahçe2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu2016 Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Orta Oyuncu2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) Şampiyonluğu - Fenerbahçe2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) MVP - En Değerli Oyuncu2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi En İyi Orta Oyuncu2017 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Millî Takımı)2017 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi En İyi Orta Oyuncu2019 Avrupa Şampiyonası 2.'liği (Türk Millî Takımı)2019 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri Şampiyonluğu (Türk Millî Takımı)2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri En İyi Orta Oyuncu22 Haziran 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Eda Erdem İstanbulludur.