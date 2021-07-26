Başkan Erdoğan'dan 3 ildeki sel felaketiyle ilgili açıklama: Ödemeler ertelenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize, Artvin ve Düzce'deki sel felaketleriyle ilgili paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, "Yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz." dedi.



Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:



Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.



Afet bölgesi ilan edilen yerlerde:



Vergi ertelemesi uygulanacak



Esnafın SGK prim ödemeleri ertelenecek



Eşya zararları karşılanacak



Esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek



Acil destek paketi hazırlanacak



İşyeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacak





