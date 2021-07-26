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Adil Öksüz'ün uçak bileti kayınbiraderden! Öksüz Ailesi darbe gelsin diye dua etti

Adil Öksüz'ün uçak bileti kayınbiraderden! Öksüz Ailesi darbe gelsin diye dua etti

15 Temmuz hain darbe girişimini yöneten firari Adil Öksüz'ü İstanbul'da sakladığı ve kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan kayınbirader Ali Sami Yıldırım'ın, Öksüz'ün darbe planını elebaşısı Fetullah Gülen'e anlatmak için Amerika'ya gideceği uçak biletlerini ayarladığı ortaya çıktı.

Güncel / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:31
Adil Öksüz'ün uçak bileti kayınbiraderden! Öksüz Ailesi darbe gelsin diye dua etti

15 Temmuz hain darbe girişimini yöneten firari Adil Öksüz'ü İstanbul'da sakladığı ve kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan kayınbirader Ali Sami Yıldırım'ın, Öksüz'ün darbe planını elebaşısı Fetullah Gülen'e anlatmak için Amerika'ya gideceği uçak biletlerini ayarladığı ortaya çıktı.
Adil Öksüz, eşi Aynur Öksüz, baldızları ve kayınbiraderinin olduğu sohbet grubunda paylaşılan mesajlarda, Aynur Öksüz, darbe girişimine ilişkin dua edilmesi gerektiği yönünde mesajlar paylaşarak, 'Nasıl olsa güneş doğacak, her yere yeniden nurlar yağacak' ifadelerini kullandı. Öksüz'ün mesajına ilişkin kayınbirader Ali Sami Yıldırım'ın ise, 'İntizar içerisinde bekliyoruz' şeklinde paylaşım yapması üzerine hasretle sabırla bekliyoruz anlamında darbe girişimini sabırsızlıkla ve hasretle beklediğini ifade ettiği belirtildi.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan Adil Öksüz, Ankara'da serbest bırakıldıktan sonra kaçmış, darbenin başındaki sivil FETÖ'nün imamı olduğu anlaşılınca da bir daha bulunamamıştı. Ankara'dan ayrıldıktan sonra Sakarya ve İstanbul'da Öksüz'ü sakladığı ve kaçmasına yardım ettiği belirtilen Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'a 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıl hapis cezası verilmişti. Yargılandığı davada, 'Keşke Adil Öksüz yakalansaydı da bunların hiçbirini yaşamasaydık' ifadelerini kullanan Ali Sami Yıldırım'ın darbe girişimine ilişkin sabırsızlıkla beklediğini ifade eden mesajlar paylaştığı ve Öksüz'ün örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'e darbe planını anlatmak için ABD'ye gidiş organizasyonu ayarladığı ortaya çıktı.

KAYIBİRADER DARBEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLEMİŞ


Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz'ün darbe girişiminin başarıya ulaşması konusunda dua, dilek ve temenni içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenirken, Adil Öksüz'ün ise darbe planını onaylatmak için darbe girişiminden 4 gün önce örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'le son görüşmeyi yapmak için ABD'ye gitmesine ilişkin uçak bileti ayarlama konusunda görüştükleri tespit edildi. Adil Öksüz, eşi Aynur Öksüz, baldızları ve kayınbiraderinin olduğu sohbet grubunda paylaşılan mesajlarda, Aynur Öksüz, darbe girişimine ilişkin dua edilmesi gerektiği yönünde mesajlar paylaşarak, 'Nasıl olsa güneş doğacak, her yere yeniden nurlar yağacak' ifadelerini kullandı. Öksüz'ün mesajına ilişkin kayınbirader Ali Sami Yıldırım'ın ise, 'İntizar içerisinde bekliyoruz' şeklinde paylaşım yapması üzerine hasretle sabırla bekliyoruz anlamında darbe girişimini sabırsızlıkla ve hasretle beklediğini ifade ettiği belirtildi.

ÖKSÜZ'ÜN ABD'YE GİDİŞİNE 'VAZİFE' MESAJI


Kayınbirader Ali Sami Yıldırım, 8 Temmuz 2016'daki mesajında, Adil Öksüz'ün Türkiye'den ABD'ye geleceğini kastederek, ABD'deki Aynur Öksüz'e 'Pazar ya da Pazartesi bilet bakabilir misin? gelecekmiş' dediği tespit edildi. Aynur Öksüz'ün tamam diyerek karşılık verdiği, ardından bilet alınması işinin organize edilmesiyle alakalı görüştükleri belirlendi. Aynur Öksüz, Ali Sami Yıldırıma, normal biletlerin pahalı olduğunu ancak uçuş milleriyle business sınıfından uygun bilet aldığını söyleyerek, 'ballı adam' ifadelerini kullanması üzerine Yıldırım mesaja 'vazife olunca' şeklinde cevap verdi.


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