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25 Temmuz Pazar Yayın Akışı 25 Temmuz Pazar Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 25 Temmuz Pazar Günü Dizileri

25 Temmuz Pazar Yayın Akışı 25 Temmuz Pazar Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 25 Temmuz Pazar Günü Dizileri

Sevilen kanallarda yeni bir haftanın sonuna gelinirken 25 Temmuz pazar günü dizilerinin yeni bölümleri seyirci karşısına çıkacak. Kurban Bayramı programlarıyla geçen bir haftanın ardından bu hafta dizilerin yeni bölümleri ekrana gelecek. Yeni bir haftaya günler kala 25 Temmuz Pazar günü yayın akışı sorulmaya başladı. İşte 25 Temmuz Pazar Yayın Akışı 25 Temmuz Pazar Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 25 Temmuz Pazar Hangi Diziler Var?

Güncel / 25 Temmuz 2021 Pazar 10:06
25 Temmuz Pazar Yayın Akışı 25 Temmuz Pazar Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 25 Temmuz Pazar Günü Dizileri

Türkiye'nin en sevilen kanallarında bayram haftası sonrasında yeni bir hafta başlıyor. İşte seyircinin heyecanla beklediği 25 Temmuz Pazar yayın akışı

25 Temmuz Pazar ATV Yayın Akışı


08.00 Baş Belası

11.00 Buz Devri 4

12.45 Şans Kapıyı Çalınca

15.30 Kalp Yarası

18.40 ATV Ana Haber

20.00 Baş Belası



25 Temmuz 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı


07.00 Medcezir

09.00 Çizgi film kuşağı

09.30 Yüksek Sosyete

10.30 Erkenci Kuş

13.30 Aramızda Kalsın

16.00 Kazara Aşk

18.45 Star Haber

20.00 İBO Show

25 Temmuz 2021 Pazar FOX TV Yayın Akışı


08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Kadının Eseri

12.30 Bay Yanlış

13.30 Kefaret

16.30 Son Yaz

19.00 FOX Ana Haber

20.30 Benim Kocam Yapmaz

22.45 Şef Akademi

25 Temmuz 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı


06.50 Yeşil Deniz

09.35 Diriliş Ertuğrul

13.40 Davetsiz

16.15 Teşkilat

19.00 Ana Haber

20.00 Seksenler

22.45 3TE 3

25 Temmuz 2021 Pazar Kanal 7 Yayın Akışı


06.30 Kanal 7de Sabah- Hafta Sonu

08.00 Gizli Tünel

10.00 Dostum Dostum

12.00 Bahar Kapıda

13.30 Aşk Bir Rüya

15.15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16.00 Masum

19.00 Baş Tacım

21.30 Elimi Bırakma

00.40 Bahar Kapıda



25 Temmuz 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı


• 06.30 Oynat Bakalım

• 09.45 10 Yaş Genç

• 10.30 Süper 1 Takım

• 10.45 Masterchef Türkiye

• 13.30 Yerli Sinema

• 15.30 Masterchef Türkiye

• 20.00 Masterhef 

• 00.15 Dizi

25 Temmuz 2021 Pazar günü yayın akışı yayınlandı. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar günü yayın akışı

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