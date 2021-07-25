25 Temmuz Pazar Yayın Akışı 25 Temmuz Pazar Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 25 Temmuz Pazar Günü Dizileri

Türkiye'nin en sevilen kanallarında bayram haftası sonrasında yeni bir hafta başlıyor. İşte seyircinin heyecanla beklediği 25 Temmuz Pazar yayın akışı…
25 Temmuz Pazar ATV Yayın Akışı
08.00 Baş Belası
11.00 Buz Devri 4
12.45 Şans Kapıyı Çalınca
15.30 Kalp Yarası
18.40 ATV Ana Haber
20.00 Baş Belası
25 Temmuz 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı
07.00 Medcezir
09.00 Çizgi film kuşağı
09.30 Yüksek Sosyete
10.30 Erkenci Kuş
13.30 Aramızda Kalsın
16.00 Kazara Aşk
18.45 Star Haber
20.00 İBO Show
25 Temmuz 2021 Pazar FOX TV Yayın Akışı
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Kadının Eseri
12.30 Bay Yanlış
13.30 Kefaret
16.30 Son Yaz
19.00 FOX Ana Haber
20.30 Benim Kocam Yapmaz
22.45 Şef Akademi
25 Temmuz 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı
06.50 Yeşil Deniz
09.35 Diriliş Ertuğrul
13.40 Davetsiz
16.15 Teşkilat
19.00 Ana Haber
20.00 Seksenler
22.45 3TE 3
25 Temmuz 2021 Pazar Kanal 7 Yayın Akışı
06.30 Kanal 7de Sabah- Hafta Sonu
08.00 Gizli Tünel
10.00 Dostum Dostum
12.00 Bahar Kapıda
13.30 Aşk Bir Rüya
15.15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16.00 Masum
19.00 Baş Tacım
21.30 Elimi Bırakma
00.40 Bahar Kapıda
25 Temmuz 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı
• 06.30 Oynat Bakalım
• 09.45 10 Yaş Genç
• 10.30 Süper 1 Takım
• 10.45 Masterchef Türkiye
• 13.30 Yerli Sinema
• 15.30 Masterchef Türkiye
• 20.00 Masterhef
• 00.15 Dizi
25 Temmuz 2021 Pazar günü yayın akışı
yayınlandı. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar günü yayın akışı
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