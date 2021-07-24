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Başkan Erdoğan: İstiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda tasdik edilmiştir

Başkan Erdoğan: İstiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda tasdik edilmiştir

Başkan Erdoğan: "Kahraman milletimizin her türlü imkansızlık ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda tasdik edilmiştir"

Siyaset / 24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:19
Başkan Erdoğan: İstiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda tasdik edilmiştir

Başkan Erdoğan'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgelerinden olan Lozan Barış Antlaşması'nın 98'inci yıl dönümüdür. Kahraman milletimizin her türlü imkânsızlığa, ihanete ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda da tasdik edilmiştir.

Türkiye, tarihinden aldığı cesaret ve ilhamla aydınlık geleceğini inşa etme yolunda 98 yıldır büyük bir istikrarla ilerlemektedir.

Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, milletimizin huzur, barış ve esenliğine yönelik hain emelleri boşa çıkarmaya devam ediyoruz.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir.

Türkiye, bu mücadele alanlarının hiçbirinde belli çevrelerin tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan
kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması'nın 98'inci yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazimle anıyor; aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum.


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