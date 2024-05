Bakan Göktaş müjdeyi verdi: 150 bin TL kredi desteği! Bu ay hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun sağlayacağı faizsiz kredi imkânıyla yuva kurmayı bekleyen çiftlere müjde verdi. Göktaş, 'Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum' dedi.Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye İle Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli'nde konuşan Göktaş, her iki ülke arasındaki ilişkilerin geçen yıl aralık ayında 'Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık' düzeyine çıkarıldığını, bu yılın 'Macar-Türk Kültür Yılı' olarak ilan edildiğine değindi. Bu tarihte gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyareti sırasında Kültür ve İnovasyon Bakanlığı ile sosyal hizmetler alanında işbirliği anlaşmasını imzaladıklarını anlatan Göktaş, 'Her iki ülke için de aile kurumunu güçlendirmek ve aile değerlerimizi korumak evlatlarımızın geleceği açısından elzemdir. Kurduğumuz işbirliğiyle böylesi önemli bir konuda başarılı çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Macaristan ve Türkiye açısından toplumun temeli olan aile, hiçbir şekilde alternatifi olmayan bir kurumdur' diye konuştu.''Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diyen Göktaş, bu kapsamda rehber olacak 8'inci Aile Şurası'nın kararlarını bu hafta içinde açıklanacağını belirtti. Göktaş, 'Şura kararlarını destekleyecek 'Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı' ise 15 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacağız' dedi. Ayrıca her 5 yılda bir gerçekleştirilen 'Türkiye Aile Yapısı, Türkiye Ergen Profili ve Türkiye Boşanma Nedenleri' araştırmalarıyla yeni hizmet modelleri geliştirdiklerini ifade eden Göktaş, 'Şunu özellikle vurgulamak isterim ki aileye yönelik her türlü tehdide karşı tavrımız çok nettir. Bu anlamda aile değerlerimize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız. Aile kurumunu sarsacak her türlü yaklaşım ve uygulamalara karşı teyakkuzda olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.Gençlerin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını hatırlatan Göktaş, 'Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda başlattığımız bu çalışmayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin doğal kaynaklarından elde edilen gelirleri ülkemiz gençlerinin geleceği için sunmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.Programın ardından Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Csak ile ortak basın toplantısı düzenleyen Göktaş, gerek Türkiye gerekse Macaristan olarak aile yapısını güçlendirmeye yönelik yürüttükleri yenilikçi programları incelediklerini ve ulaştıkları sonuçları değerlendirdiklerini dile getirdi. İkili görüşmede, ülkelerin ailenin güçlendirilmesi hedefinin milletler için bir beka meselesi haline geldiği noktasında görüş birliğine ulaştıklarını aktaran Göktaş, 'Bu hedefimiz, sosyal politikalarımızın merkezinde belirleyici bir rol oynamaya devam edecek' dedi. Göktaş, gelecek hafta 'Türk Devletleri Teşkilatı Buluşması' ile aile alanında ortak politikalar geliştirmek üzere toplantılar gerçekleştireceklerini söyledi.