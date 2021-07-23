Cinsellik Korkusu Neden Olur? Kadınlarda Cinsellik Korkusu Cinsellik Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar



Kadınlarda cinsellik oldukça az konuşulan ve yeterisi kadar bilgi verilmeyen konulardan birisidir. Cinsellik tabularının mevcut olması ve toplumsal baskı sebebiyle konuşulamaması çeşitli sorunları meydana getirmektedir. Özellikle bu belirsizliğin beraberinde getirdiği kadınlarca cinsellik korkusu konuşulması gereken konular arasında yer almaktadır. Peki, kadınlarda cinsellik korkusu nedir? Cinsellik korkusu neden olur? İşte ciinsellik hakkında doğru bilinen yanlışlar...



Vajinismus Nedir?

Vajinismus nedir? Sorusuyla pek çok kadın ergenlik döneminde karşılaşmaktadır. Bastırılmış cinsellik isteklerinin getirisi olan bu soru doğru bir şekilde yanıtlanmadığında ciddi endişelere sebep olabilmektedir. Pek çok kadının yaşadığı bu hastalık bilgisizlik nedeniyle cinsellik konusunda yetersizlik düşüncesinin oluşmasına sebep olmaktadır. Bu durumun bilgisizlikten kaynaklanmadığının öğrenilmesi içinse vajinismus nedir? Sorusunun yanıtlanması gerekmektedir.



Vajinismus; vajina girişinde yer alan kasların cinsel ilişki süresince istemsiz kasılmasına verilen isimdir. Cinsel birlikteliği engel olan vajinismus aslında bir çeşit hastalıktır. Vajinusmus tedavisi vardır ve profesyonel yardım alarak bu hastalığı yenmek mümkündür.









Cinsel İsteksizlik Nedir?



Kadınlarda Cinsel İsteksizlik Nedenleri Nelerdir?



Kadınlarda Cinsellik Korkusu



Endometriosis (Çikolata Kisti)



Kadınlar da erkekler gibi cinselliğe önem vermektedir. Toplumsal yargılar sebebiyle bu durum geri plana atılsa da cinsellik her cinsiyet için oldukça önemlidir. Cinsel isteksizlik ya da istek üzerine belirli bir yaşa kadar hiç bilgisi olmayan pek çok kadın vardır. Bu bilgisizlik ise pek çok kadının kendinde sorun aramasına sebep olmaktadır. Bilinenin aksine cinsel isteksizlik nedir? Sorusu kişinin kendini tanımasını sağlar. Cinsel isteksizlik sonradan ortaya çıkabildiği gibi yaşam boyu devam eden oldukça önemli bir problem de olabilir.Cinsel isteksizliğin fark edilmesi her iki cinsiyet için de önemli bir adımdır. Bu farkındalık beraberinde cinsel isteksizlik neden olur? Sorusunu getirmektedir. Alanında uzman doktorların belirttiği kadınlarda cinsel isteksizlik nedenleri;• Cinsellik korkusu,• Vajinaya etki eden iltihaplı hastalıklar,• Doğum kontrol hapları,• Yorgunluk,• Antidepresan kullanımı,Cinsel isteksizlik sebepleri arasında yer almaktadır. Bu gibi durumlarda doktor kontrolünden geçerek esas sebebi öğrenmek mümkündür.Bazı kadın hastalıkları cinsel ilişki sırasında yoğun ağrıya neden olur. Bu durum kadınlarda cinsellik korkusu yaşanmasını sağlar.yaşayan pek çok kadın esas sebebi bilmemesi sebebiyle cinsellik korkusu neden olur? Sorusunu sormaktadır. Cinsel ilişki sırasında ağrıya neden olan kadın hastalıkları, vajinismus, korkmak, kistler, endometriosis, psikolojik olarak hazır hissetmemek cinsellik korkusu sebepleri arasında yer alabilmektedir. Bu nedenle sorunun ne olduğunu çözmek adına doktor kontrolünden geçmek ve psikolojik bir destek almak son derece önemlidir.Endometriosis pek çok kadının yaşadığı kadın hastalıklarından birisidir. Kadın hastalıkları arasında cinsel hayata etkisi oldukça fazla olan endometriosis cinsel ilişki sırasında ve cinsel ilişki sonrasında ağrıya neden olmaktadır. Oldukça yoğun olan bu ağrı kadınlarda cinsellik korkusu neden olur? Sorusunun cevaplarından birisidir. Cinsellik korkusunu yenmek isteyen kişiler gerekli muayenelerden geçerek bu konuda bilgi edinmelidir. Cinsel ilişki sırasında ya da cinsel ilişki sonrasında yoğun bir ağrı meydana geliyorsa zaman kaybedilmeden alanında uzman doktorlardan yardım alınmalıdır.Sorularının cevabı ise kişinin gerekli kontrollerden geçmesinin ardından cevaplandırılmaktadır. Pek çok kişi çeşitli sebeplerden dolayı cinsellik korkusu yaşamaktadır. Bu sebeple cinsellik korkusunun tek bir sebebi olduğunu söylemek doğru değildir.