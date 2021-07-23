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Cinsellik Korkusu Neden Olur? Kadınlarda Cinsellik Korkusu Cinsellik Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

Cinsellik Korkusu Neden Olur? Kadınlarda Cinsellik Korkusu Cinsellik Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

Cinsellik toplumun tabuları nedeniyle tek bir cinsiyet üzerine konuşuluyor olsa da kadınlarda cinsellik korkusu oldukça önemli konulardan birisidir. Kendi bedenini tanıyamadığı için pek çok konudan uzak kalan pek çok kadın herhangi bir cinsel hastalık ile karşı karşıya kaldığında ne yapacağını bilememektedir. Özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için her bireyin cinsellik konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Peki, kadınlarda cinsellik korkusu nedir? Cinsellik korkusu nasıl yenilir? Vajinismus belirtileri nelerdir?

KADIN / 23 Temmuz 2021 Cuma 17:03
Cinsellik Korkusu Neden Olur? Kadınlarda Cinsellik Korkusu Cinsellik Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar


Kadınlarda cinsellik oldukça az konuşulan ve yeterisi kadar bilgi verilmeyen konulardan birisidir. Cinsellik tabularının mevcut olması ve toplumsal baskı sebebiyle konuşulamaması çeşitli sorunları meydana getirmektedir. Özellikle bu belirsizliğin beraberinde getirdiği kadınlarca cinsellik korkusu  konuşulması gereken konular arasında yer almaktadır. Peki, kadınlarda cinsellik korkusu nedir? Cinsellik korkusu neden olur? İşte ciinsellik hakkında doğru bilinen yanlışlar...

Vajinismus Nedir?


Vajinismus nedir? Sorusuyla pek çok kadın ergenlik döneminde karşılaşmaktadır. Bastırılmış cinsellik isteklerinin getirisi olan bu soru doğru bir şekilde yanıtlanmadığında ciddi endişelere sebep olabilmektedir. Pek çok kadının yaşadığı bu hastalık bilgisizlik nedeniyle cinsellik konusunda yetersizlik düşüncesinin oluşmasına sebep olmaktadır. Bu durumun bilgisizlikten kaynaklanmadığının öğrenilmesi içinse vajinismus nedir? Sorusunun yanıtlanması gerekmektedir.

Vajinismus; vajina girişinde yer alan kasların cinsel ilişki süresince istemsiz kasılmasına verilen isimdir. Cinsel birlikteliği engel olan vajinismus aslında bir çeşit hastalıktır. Vajinusmus tedavisi vardır ve profesyonel yardım alarak bu hastalığı yenmek mümkündür.



Cinsel İsteksizlik Nedir?


Kadınlar da erkekler gibi cinselliğe önem vermektedir. Toplumsal yargılar sebebiyle bu durum geri plana atılsa da cinsellik her cinsiyet için oldukça önemlidir. Cinsel isteksizlik ya da istek üzerine belirli bir yaşa kadar hiç bilgisi olmayan pek çok kadın vardır. Bu bilgisizlik ise pek çok kadının kendinde sorun aramasına sebep olmaktadır. Bilinenin aksine cinsel isteksizlik nedir? Sorusu kişinin kendini tanımasını sağlar. Cinsel isteksizlik sonradan ortaya çıkabildiği gibi yaşam boyu devam eden oldukça önemli bir problem de olabilir.

Kadınlarda Cinsel İsteksizlik Nedenleri Nelerdir?


Cinsel isteksizliğin fark edilmesi her iki cinsiyet için de önemli bir adımdır. Bu farkındalık beraberinde cinsel isteksizlik neden olur? Sorusunu getirmektedir. Alanında uzman doktorların belirttiği kadınlarda cinsel isteksizlik nedenleri;

• Cinsellik korkusu,

• Vajinaya etki eden iltihaplı hastalıklar,

• Doğum kontrol hapları,

• Yorgunluk,

• Antidepresan kullanımı,

Cinsel isteksizlik sebepleri arasında yer almaktadır. Bu gibi durumlarda doktor kontrolünden geçerek esas sebebi öğrenmek mümkündür.

Kadınlarda Cinsellik Korkusu


Bazı kadın hastalıkları cinsel ilişki sırasında yoğun ağrıya neden olur. Bu durum kadınlarda cinsellik korkusu yaşanmasını sağlar. Cinsel ilişki korkusu yaşayan pek çok kadın esas sebebi bilmemesi sebebiyle cinsellik korkusu neden olur? Sorusunu sormaktadır. Cinsel ilişki sırasında ağrıya neden olan kadın hastalıkları, vajinismus, korkmak, kistler, endometriosis, psikolojik olarak hazır hissetmemek cinsellik korkusu sebepleri arasında yer alabilmektedir. Bu nedenle sorunun ne olduğunu çözmek adına doktor kontrolünden geçmek ve psikolojik bir destek almak son derece önemlidir.



Endometriosis (Çikolata Kisti)


Endometriosis pek çok kadının yaşadığı kadın hastalıklarından birisidir. Kadın hastalıkları arasında cinsel hayata etkisi oldukça fazla olan endometriosis cinsel ilişki sırasında ve cinsel ilişki sonrasında ağrıya neden olmaktadır. Oldukça yoğun olan bu ağrı kadınlarda cinsellik korkusu neden olur? Sorusunun cevaplarından birisidir. Cinsellik korkusunu yenmek isteyen kişiler gerekli muayenelerden geçerek bu konuda bilgi edinmelidir. Cinsel ilişki sırasında ya da cinsel ilişki sonrasında yoğun bir ağrı meydana geliyorsa zaman kaybedilmeden alanında uzman doktorlardan yardım alınmalıdır.

Cinsellik korkusu nedir? Cinsellik korkusu nasıl yenilir? Sorularının cevabı ise kişinin gerekli kontrollerden geçmesinin ardından cevaplandırılmaktadır. Pek çok kişi çeşitli sebeplerden dolayı cinsellik korkusu yaşamaktadır. Bu sebeple cinsellik korkusunun tek bir sebebi olduğunu söylemek doğru değildir.

Cinsellik Korkusu Nasıl Yenilir?Cinsellik Korkusu Nedir?Vajinismus Nedir?Kadınlarca Cinsellik Korkusu Neden Olur?


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