ABD'nin fonladığı muhalefet medyasına çok sert tepkiler!

ABD merkezli bir vakıf olan Chrest Foundation'ın Türkiye'deki bazı medya ve sivil toplum kuruluşlarına yaptığı hibe yardımlarını açıklamasının yankıları sürüyor.



Sabah'ın aktardığına göre, ABD tarafından desteklendiği ortaya çıkan muhalif medya kuruluşlarına tepki gösteren siyaset dünyası, vakfın milyonlarca dolarlık fon aktardığı medya organlarının sık sık kara propaganda yaptığına dikkat çekti.



YERLİ VE MİLLİ DEĞİLSİNİZ



AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal:



Bu ülke Libya'nın bir savaş ağası elinde tarumar edilmesine izin vermemiş, sarsılmaz iradesi ve milletinden aldığı güçle Doğu Akdeniz'i, deniz hudutlarını gasp etmeye kalkanlara haddini bildirmiş, Karabağ'da yıllar süren işgalin durdurulmasında büyük rol oynamıştır. Fonlarınızı sağlayanları derinden üzen bu ve daha nice gelişmelerin sizleri de üzmesi normaldir. Biz kimi üzdüğümüze değil ülkemizin istikbaline bakıyor, onun için çalışıyoruz. Bu çabayı anlayamazsınız. Çünkü yerli ve milli değilsiniz, olmadınız.



MANDACI ZİHNİYETİN ARTIKLARI...



MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir:



Türkiye'de muhaliflik kisvesi altında faaliyet gösteren ve zilletin sözcülüğünü yapan; yalan, iftira ve dezenformasyonun her türlü örneğini yansıtan medya kuruluşlarının ipliği pazara çıkmaya başlamıştır. Teslimiyet ve mandacı zihniyetin artıklarını gözler önüne sermektedir.



AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı:



"Vay fondaş medya vay, vay besleme medya vay, vay dolarcıkları gizlice cebelleş eden medya vay. Yazıklar olsun.







SALDIRMAK İÇİN FIRSAT KOLLUYORLAR



AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven:



Hem emperyalizmi diline dola, saldırmak için fırsat kolla, sonra git emperyalistlerin ağa babasından harçlık al. O harçlıkla burada millete düşmanlık et. Nerden baksan hainlik nerden baksan trollük.



AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can: Yalanın kaynağı, paranın kaynağı mı?



AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya: Gavurun ekmeğini yiyen, gavurun kılıcını sallar.



MHP Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali: Parayı veren düdüğü çalar.



ABD'nin Teksas eyaleti Irving şehrinde bulunan Chrest Foundation Vakfı, geçen günlerde internet sitesinden hibe verdiği kuruluşların listesini yayımlamıştı.