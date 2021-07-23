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24 Temmuz Cumartesi Yayın Akışı 24 Temmuz Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 24 Temmuz Cumartesi Hangi Diziler Var?

24 Temmuz Cumartesi Yayın Akışı 24 Temmuz Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 24 Temmuz Cumartesi Hangi Diziler Var?

Bayram haftası biterken 24 Temmuz Cumartesi günü dizileri seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kurban Bayramı ile geçen bir haftanın ardından bu hafta sevilen dizilere kısa bir ara verildi. Yeni bölümleri yayınlanmayan diziler merak edilirken önümüzdeki hafta ekranların sevilen dizilerinin yeni bölümleri ekranlara gelecek. Yeni bir haftaya günler kala 24 Temmuz Cumartesi günü yayın akışı merak ediliyor. İşte 24 Temmuz Cumartesi Yayın Akışı 24 Temmuz Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 24 Temmuz Cumartesi TV’de Hangi Diziler Var?

Güncel / 23 Temmuz 2021 Cuma 10:08
24 Temmuz Cumartesi Yayın Akışı 24 Temmuz Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 24 Temmuz Cumartesi Hangi Diziler Var?

Türkiye'nin en çok tercih edilen kanallarında bayram haftası son ererken yeni bir hafta başlıyor sona eriyor. İşte heyecanla beklenen 24 Temmuz Cumartesi yayın akışı

24 Temmuz Cumartesi ATV Yayın Akışı


• 08.00 Kahvaltı Haberleri
• 10.00 Kardeşlerim
• 13.00 ATV Gün Ortası
• 14.00 Nadide Hayat
• 16.00 Kalp Yarası
• 19.00 ATV Ana Haber
• 20.00 Alaaddin

24 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı


• 06.00 Geniş Aile
• 07.00 Medcezir
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.30 Erkenci Kuş
• 14.00 Aramızda Kalsın
• 16.30 Ayşecik ile Ömercik
• 18.30 Star Haber
• 20.00 Kubat ile Müzik Sahnesi

24 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı


• 06.00 Sevcanla Lezzet Yolunda
• 07.30 Kalp Atışı
• 10.00 Yeni Gelin
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
• 18.45 Show Ana Haber
• 20.00 Güldür Güldür Show

24 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV Yayın Akışı


• 08.00 Çalar Saat
• 11.00 Şef Akademi Doğada
• 13.45 Yasak Elma
• 16.30 Fulya İle Umudun Olsun
• 19.00 FOX Ana Haber
• 20.00 Aşk Mantık İntikam

24 Temmuz 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı


• 06.55 Yeşil Deniz
• 09.35 Diriliş Ertuğrul
• 13.55 Şartlı Tahliye
• 16.15 Teşkilat
• 19.00 Ana Haber
• 20.00 Yabancı Sinema


24 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal 7 Yayın Akışı


• 06.30 Kanal 7de Sabah
• 08.00 Yemin
• 09.30 Muhabbet Kapısı Bayram Özel
• 10.50 Nerminin Enfes Mutfağı
• 12.30 Aşk Bir Rüya
• 14.30 Mutfağım Şahane
• 15.30 Masum
• 18.00 Kanal 7 haber saati
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Diriliş Ertuğrul

24 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı


• 06.30 Oynat Bakalım
• 09.45 10 Yaş Genç
• 10.30 Süper 1 Takım
• 10.45 Masterchef Türkiye
• 13.30 Yerli Sinema
• 15.30 Masterchef Türkiye
• 21.00 Recep İvedik 6
• 00.15 Dizi

Seyircinin heyecanla beklediği 24 Temmuz Cumatesi yayın akışı.

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