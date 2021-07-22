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MİUS ve GÖKSUNGUR Gök Vatan’da tarih yazacak! Dünya Türkiye’nin yeni nesil araçlarını konuşacak

MİUS ve GÖKSUNGUR Gök Vatan’da tarih yazacak! Dünya Türkiye’nin yeni nesil araçlarını konuşacak

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’da gösterdikleri üstün başarılar sonrası dünya basınında sıklıkla kendine yer bulan İHA-SİHA’lar konusunda Türkiye hız kesmeden geliştirmelerini sürdürüyor. Dünyanın önde gelen güvenlik uzmanları Türk SİHA’larını ‘Savaşlarda oyun değiştirici’ olarak tanımlarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ doğrultusunda, Türkiye yeni dönemde hem GÖKSUNGUR hem de MİUS olmak üzere yine insansız hava araçlarıyla gündemde olacak.

Teknoloji / 22 Temmuz 2021 Perşembe 12:37
MİUS ve GÖKSUNGUR Gök Vatan’da tarih yazacak! Dünya Türkiye’nin yeni nesil araçlarını konuşacak


Türk İHA-SİHA'ları, son yıllarda özellikle Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ bölgesinde savaşların seyrini değiştirmesi dolayısıyla dünyada 'Oyun değiştirici' tanımlanarak gazetelerde sıklıkla kendine yer buldu. Bununla beraber Türkiye, 'Milli Teknoloji Hamlesi' doğrultusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son dönemde BAYKAR'ın duyurduğu MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) ile birlikte TUSAŞ'ın üreteceği ses hızını aşabilecek GÖKSUNGUR, Türkiye'nin Gök Vatan'da yer alacak yeni nesil insansız hava araçları olarak dikkat çekiyor.


BAŞKAN ERDOĞAN: HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ TEKNOLOJİ ÜSSÜ HALİNE GETİRMEKTİR


Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Amacımız ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir.

Başkan Erdoğan'ın başlattığı ve her fırsatta vurguladığı 'Milli Teknoloji Hamlesi', ulaştırmadan otomotiv sanayine, enerjiden uzay araştırmalarına, sağlık sektöründen savunma sanayine kadar hemen hemen her alanda meyvelerini veriyor.

MİUS VE GÖKSUNGUR GÖK VATAN'A DAMGA VURACAK


Türkiye'nin savunma sanayii, son yıllarda yaptığı atakla ithal eden konundan artık NATO ülkelerine ihracat yapar konuma yükseldi. Terörle mücadelede, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Türk İHA-SİHA'larının gösterdikleri üstün başarılar, TUSAŞ'ın üreteceği GÖKSUNGUR ve BAYKAR'ın duyurduğu MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) ile birlikte sürecek.

'MİUS' PROJESİ NEDİR?


Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS), Türk savunma sanayinin önemli firması Baykar tarafından duyurulan ve tasarım aşamasında olan TURBOFAN motorlu insansız savaş uçağı projesidir. Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, MİUS projesinde hedefin ilk prototip uçuşunun Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında gerçekleştirmek olduğunu açıkladı.


BAYKAR 'İLK KEZ' DİYEREK DUYURDU


Baykar Savunma, 17 Temmuz'da, içinde Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ne (MİUS) ilişkin bazı ipuçlarının bulunduğu heyecanlandıran bir paylaşım yapmış, 'Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin' ifadeleri dikkat çekmişti.

Baykar Savunma, sosyal medya hesabından 20 Temmuz'da Kurban Bayramı mesajıyla birlikte MİUS'in görsellerini 'İLK KEZ' notuyla paylaştı. Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, MİUS'in 12 yıllık bir hayal olduğunu vurgulayarak projeyi şu sözlerle anlattı:


'HAVA SAVAŞLARINDA KONSEPT DEĞİŞECEK'

'Akıncı'nin seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız MİUS'a odaklandı. Halihazırda bu çalışmayı yürüten birkaç ülke var. İnsansız savaş uçaklarımızın aynı SİHA'larımızda olduğu gibi hava muharibi konseptini değiştireceği, gelecekte 5. nesil savaş uçaklarının yerini alacağı öngörülüyor. MİUS projemizde aynen Bayraktar TB3'te olduğu gibi tümüyle özkaynaklarımızla yürütüyoruz.'


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