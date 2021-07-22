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‘CHP demek çöp demek!’ CHP’li Çanakkale Belediyesi çöpleri toplamak yerine vatandaşları suçladı!

‘CHP demek çöp demek!’ CHP’li Çanakkale Belediyesi çöpleri toplamak yerine vatandaşları suçladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok sıkça dile getirdiği “CHP demek çöp demek” sözünü hatırlatan görüntüler Çanakkale'den geldi. Bir CHP'li belediye daha CHP'nin çöp, çukur, çamur partisi olduğunu kanıtladı. Çanakkale Belediyesi, çöpleri toplamakta yetersiz kalınca Çanakkaleli vatandaşları ‘medeniyetsizlik’ ile suçladı. Vatandaşlar, "Bize vatandaşlık ve görgü dersi veren belediyeye, birileri de Belediyecilik dersi vermeli" diyerek duruma isyan etti.

Siyaset / 22 Temmuz 2021 Perşembe 14:09
‘CHP demek çöp demek!’ CHP’li Çanakkale Belediyesi çöpleri toplamak yerine vatandaşları suçladı!

Çanakkale Belediyesi çöp konteynerlerinde biriken çöpleri toplamakta yetersiz kalınca suçu Çanakkalelilere attı. Günlerdir boşaltılmayan çöp tenekelerini, biriken çöp yığınlarını görmezden gelip kenara bırakılan çöp poşetlerine kızan belediyenin sosyal medyadan yaptığı 'medeniyet çağrısı' büyük tepki topladı. Vatandaşlar, 'Bize vatandaşlık ve görgü dersi veren belediyeye, birileri de Belediyecilik dersi vermeli' diyerek duruma isyan etti.

UTANMADAN DERS VERMEYE KALKTILAR


Çanakkale Belediyesi, haftalardır toplanmayan çöpleri, ağzına kadar dolu olan çöp tenekelerini ve çevre sakinlerinin isyanını görmezden gelip durumu kendi lehlerine döndürmek için garip bir plan hazırladı. Sabah'ın haberine göre çöp tenekesinin yanına bırakılan çöplerin fotoğrafını çeken Belediye, sosyal medyada paylaşarak 'Biz toplar, temizleriz görevimiz. Ama sizin de (kullandığını korumayı bilmeyenleredir sözümüz) vatandaşlık görevleriniz yok mu?' yazdı.
Başkan sorgulamadan paylaştı

Çanakkale Belediyesi'nin paylaşımını Belediye Başkanı Gökhan da kendi sayfasında paylaştı. Gökhan'ın ağzına kadar dolu olan çöp tenekelerini görmezden gelip mahalle sakinlerine medeniyet ve görgü dersi vermesi Belediye ile vatandaşları karşı karşıya getirdi.
Çanakkaleliler tepki gösterdi

Günlerdir toplanmayan çöplerden rahatsız olan Çanakkaleliler, Belediye'nin gerekli hizmeti vermeyip üstüne bir de vatandaşlık dersi vermesine büyük tepki gösterdi. 'Çöp tenekelerinden gelen kokuya mı, geceleri sivrisineklerden pencere açamadığımıza mı, yoksa terbiyeden yoksun suçlamaya mı yanalım' diyen çevre sakinleri, 'Hem suçlular hem de pişkinler. Bu bölgede yeterli çöp tenekesi olmadığını ve düzenli hizmet alamadığımızı belediye ekiplerine bildirdik. Fotoğrafta da görülüyor. Çöp tenekesi ağzına kadar dolu. Belediye acaba çöp tenekeleri doluysa nereye atmamızı bekliyor? Basit bir belediyecilik hizmetini veremeyen Belediye, bize vatandaşlık dersi vermeye kalkıyor. Biz çöplerimizi boş olan çöp tenekelerine atacak kadar Çanakkale'yi seven insanlarız, peki yaz siz çöpleri zamanında toplayabilecek kadar çalışkan bir Belediye misiniz? Bize vatandaşlık dersi veren belediyeye, birileri de Belediyecilik dersi vermeli.' dediler.


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