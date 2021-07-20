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İstanbul Havalimanı Avrupa'da yine zirvede!

İstanbul Havalimanı Avrupa'da yine zirvede!

İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 979 seferle Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu. Burada en çok uçuş gerçekleştiren hava yolu firması ise günlük 808 uçuşla THY oldu.

Güncel / 20 Temmuz 2021 Salı 23:56
İstanbul Havalimanı Avrupa'da yine zirvede!

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), koronavirüsün (COVID-19) Avrupa'nın en iyi havalimanları üzerindeki etkisine ilişkin yayınladığı raporda İstanbul Havalimanı'nı değerlendirdi.

Değerlendirmede, son verilere göre 7 günlük ortalamada İstanbul Havalimanı'nın uçuş sayısının günlük 979'a ulaşarak Avrupa'da zirveyi yakaladığı belirtildi.

İstanbul Havalimanı'ndaki trafiğin 2020'ye kıyasla yüzde 130 arttığı, 2019 yılına oranla ise yüzde 23 düşük olduğu açıklandı.

ORTALAMA 15 UÇUŞ İLE ANTALYA ZİRVEDE

Raporda, İstanbul Havalimanı'ndan en çok uçuş gerçekleştiren şirketin günlük 808 uçuşla Türk Hava Yolları (THY) olduğu ve en çok uçuş gerçekleştirilen yerin ise günlük ortalama 15 uçuşla Antalya olduğu kayıtlara geçti.


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