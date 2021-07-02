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Kredi kartıyla kurban satın alınır mı? Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Taksitle kurbanlık alınır mı?

Kredi kartıyla kurban satın alınır mı? Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Taksitle kurbanlık alınır mı?

“Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi?” sorusu Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla herkesin aklına takıldı. Peki gerçekten kredi kartıyla kurban satın alınır mı? Kredi kartıyla kurbanlık alınır mı? Kredi kartıyla kurban satın almak günah mı? İşte yanıtı…

Ekonomi / 2 Temmuz 2021 Cuma 13:46
Kredi kartıyla kurban satın alınır mı? Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Taksitle kurbanlık alınır mı?

Kredi kartıyla kurbanlık alır mı?” Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşın en çok merak ettiği sorulardan biri oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ise “kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi?” sorusuna yanıt verdi. Kredi kartıyla kurban kesmek, maddi olarak zorlanan ancak ibadetini yapmak isteyen çoğu kişinin araştırdığı bir konu haline geldi. Yeterli peşin parası olmayanlar “Kredi kartıyla kurban kesilir mi?” sorusunu Diyanet İşleri Başkanlığı'na yöneltti. Hatta çoğu kişi “Taksitle kurbanlık alınır mı?” sorusunun yanıtını da merak ediyor. Din İşleri Yüksek Kurulu “kredi kartıyla kurbanlık almak caiz mi?” sorusu için bu yıl da vatandaşları bilgilendirdi. Peki kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Kredi kartıyla kurbanlık alınır mı? Taksitle kurbanlık alınır mı? Sizler için kredi kartıyla kurban satın almaya dair tüm detayları sıraladık.

Kredi kartıyla kurban satın alınır mı?

KREDİ KARTIYLA KURBAN SATIN ALMAK CAİZ Mİ? KREDİ KARTIYLA KURBAN KESİLİR Mİ?


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların nakit olarak kurbanlık satın alabileceği gibi kredi kartıyla alınabileceğini duyurdu. Allah'a yakınlaşma niyetiyle yapılan bu ibadette kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi gerekir. Kişinin hayvanı kendi yetiştirebileceği gibi hibe, miras ve satın alma yoluyla da alabileceği belirtilir. Kişiler kurbanı hem nakit hem de kredi kartıyla alabilir. Kredi kartıyla kurban satın almak ibadete engel değildir. Ancak kredi kartı borcunun geciktirilmemesi ve faiz oranının eklenmemesi önem taşır. Faiz dinimizde kabul görmeyen bir işlemdir.

Kredi kartıyla kurban satın alınır mı?

TAKSİTLE KURBANLIK ALINIR MI?


Vadeli satış dinimizde caizdir. Taksit ise borcun ödenmesinin belli bir zamana bölünmesi ile yapıldığından kabul görür. Taksitlendirme ile alınan kurban kişinin mülkiyetine geçeceği için taksitle kurban kesilebilir. Bu yolla alınan bir hayvanın kurban olarak kesilmesinde bir sakınca yoktur. Ancak satıcı taksit için ek bir ücret talep ederse faizli işlem gerçekleşeceği için dinen uygun olmaz. Faiz işleri kurban keserken bir günaha girmeye neden olur. Bu nedenle taksitle kurbanlık alacak kişilerin, taksit yapılması için ek bir ücret ödememesi gerekir.

Kredi kartıyla kurban satın alınır mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?


Kurban Bayramı Arefesi 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Günü 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü 23 Temmuz Cuma

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