Katar yalanı unutulmadan muhalif medyadan yeni iftira!

Türkiye'nin en değerli markası olan ve bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları, koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesiyle tekrardan eski günlerine doğru uçmaya başladı. Üst üste uçuş rekorları kırmaya yeniden başlayan THY, Türkiye'de yalanlara sarılan CHP'nin güdümündeki çamur medyasının hedefi oldu.









İŞTE ÇIKARILMA YALANI



THY GENEL MÜDÜRÜ YALANLADI



YAHYA ÜSTÜN DE AÇIKLAMA YAPTI



T24 HABERİNİ KALDIRDI



KATARLI ÖĞRENCİLERE SINAVSIZ ÜNİVERSİTE YALANINI SÜRDÜRDÜLER



Başta T24, Oda TV gibi CHP sözcüleri olmak üzere çamur medyasındaki birçok haber sitesi Türk Hava Yolları'nı iftiralarıyla karalamaya çalıştılar.Başvurdukları yalan ise 'işten çıkarılma kısıtlamasının kalkması nedeniyle THY'nin 2 bin 500 çalışanını işten çıkardığı' oldu.Sözde araştırmacı gazetecilik yapanlar Türkiye'yi karalamak için ellerine geçen en ufak fırsatı bile hoplaya zıplaya değerlendiriyor.Aslı astarına bakmadan dedikodu haberciliği yapanlar yeter ki Türkiye karalansın istiyor.THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise söz konusu yalan haberleri net bir dille yalanladı ve şu ifadeleri kullandı 'YALAN: 'İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle sadece THY de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanının iş akdine son verildi.' Göz bebeğimiz THY ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında verilen/dağıtımı yapılan yukarıdaki 'İşten çıkarma' mesajı YALANDIR, YALANDIR, YALANDIR.'THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de dün yaptığı açıklamada 'Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibarıyla sonlandırılmıştır.' dedi.'Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite' yalan haberini üniversite sınavından sonra kaldıran T24 de bir kez daha yalanı görünce haberini gerçi çekmek zorunda kaldı.Çamur medyası, geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayınlanan karar üzerinden bir kez daha yalan haberlerini dolaşıma sokmuştu.Askeri öğrencileri kapsayan anlaşmaları tüm üniversite öğrencilerini kapsayacak şekilde gösterip öğrencilerin moralini bozmaya çalıştılar.Sınavdan bir gün önce yapılan haberlerle ilgili ne kadar yalanlama gelse de CHP'nin güdümündeki çamur medyası 'Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite' yalanını geri çekmedi.