USD (Alış - Satış) : 8,68 - 8,70 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,28
 
Ana Sayfa
Güncel
Katar yalanı unutulmadan muhalif medyadan yeni iftira!

Katar yalanı unutulmadan muhalif medyadan yeni iftira!

"Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite" yalanıyla günlerce iftira haberleri yapan T24 tepkilerin ardından özür dilemişti. Şimdi de THY'nin 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracağına dair iddialarda bulundu. Bu iftiranın ardından THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, iddiaları "YALANDIR YALANDIR YALANDIR" diyerek reddetti.

Güncel / 2 Temmuz 2021 Cuma 16:18
Katar yalanı unutulmadan muhalif medyadan yeni iftira!

Türkiye'nin en değerli markası olan ve bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları, koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesiyle tekrardan eski günlerine doğru uçmaya başladı. Üst üste uçuş rekorları kırmaya yeniden başlayan THY, Türkiye'de yalanlara sarılan CHP'nin güdümündeki çamur medyasının hedefi oldu.



İŞTE ÇIKARILMA YALANI


Başta T24, Oda TV gibi CHP sözcüleri olmak üzere çamur medyasındaki birçok haber sitesi Türk Hava Yolları'nı iftiralarıyla karalamaya çalıştılar.



Başvurdukları yalan ise 'işten çıkarılma kısıtlamasının kalkması nedeniyle THY'nin 2 bin 500 çalışanını işten çıkardığı' oldu.



Sözde araştırmacı gazetecilik yapanlar Türkiye'yi karalamak için ellerine geçen en ufak fırsatı bile hoplaya zıplaya değerlendiriyor.



Aslı astarına bakmadan dedikodu haberciliği yapanlar yeter ki Türkiye karalansın istiyor.



THY GENEL MÜDÜRÜ YALANLADI


THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise söz konusu yalan haberleri net bir dille yalanladı ve şu ifadeleri kullandı 'YALAN: 'İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle sadece THY de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanının iş akdine son verildi.' Göz bebeğimiz THY ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında verilen/dağıtımı yapılan yukarıdaki 'İşten çıkarma' mesajı YALANDIR, YALANDIR, YALANDIR.'



YAHYA ÜSTÜN DE AÇIKLAMA YAPTI


THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de dün yaptığı açıklamada 'Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibarıyla sonlandırılmıştır.' dedi.



T24 HABERİNİ KALDIRDI


'Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite' yalan haberini üniversite sınavından sonra kaldıran T24 de bir kez daha yalanı görünce haberini gerçi çekmek zorunda kaldı.

KATARLI ÖĞRENCİLERE SINAVSIZ ÜNİVERSİTE YALANINI SÜRDÜRDÜLER


Çamur medyası, geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayınlanan karar üzerinden bir kez daha yalan haberlerini dolaşıma sokmuştu.

Askeri öğrencileri kapsayan anlaşmaları tüm üniversite öğrencilerini kapsayacak şekilde gösterip öğrencilerin moralini bozmaya çalıştılar.

Sınavdan bir gün önce yapılan haberlerle ilgili ne kadar yalanlama gelse de CHP'nin güdümündeki çamur medyası 'Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite' yalanını geri çekmedi.

Thy ÇalışanlarıIşten Çıkarma YasağıTürk Hava Yolları

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı