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FETÖ'ye bir darbe daha! Jandarma yapılanmasına operasyon...

FETÖ'ye bir darbe daha! Jandarma yapılanmasına operasyon...

FETÖ ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanması içerisinde ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncel / 2 Temmuz 2021 Cuma 09:21
FETÖ'ye bir darbe daha! Jandarma yapılanmasına operasyon...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde 'mahrem sorumlu' oldukları tespit edilen, 30'u çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere, 60 'mahrem sorumlusu' şüphelinin, Ankara merkezli 34 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildiği öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor

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