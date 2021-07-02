CHP'li Tanrıkulu'ndan HDP itirafı! 'Dostlarla ittifak'

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan itiraf gibi HDP açıklaması geldi. Tanrıkulu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilinden düşürmediği "Dostlarımızla ittifak olacağız" söyleminin özenle seçilmiş bir kavram olduğunu söyledi. Tanrıkulu, "Genel başkanımız 'dostlarımız' derken sadece Millet İttifakı'ndaki partileri kastetseydi 'Millet İttifakı' derdi" ifadelerini kullanırken, HDP'nin büyük baskı altında olduğunu belirtti.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın yerel televizyon kanalı Amed TV'ye açıklamalarda bulundu.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan itiraf gibi HDP açıklaması geldi. Tanrıkulu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilinden düşürmediği "Dostlarımızla ittifak olacağız" söyleminin özenle seçilmiş bir kavram olduğunu söyledi. Tanrıkulu, "Genel başkanımız 'dostlarımız' derken sadece Millet İttifakı'ndaki partileri kastetseydi 'Millet İttifakı' derdi" ifadelerini kullanırken, HDP'nin büyük baskı altında olduğunu belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda söylediği ve daha sonra sık sık dillendirdiği 'Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız' söylemine değinen Tanrıkulu, şunları söyledi: