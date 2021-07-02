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CHP'li Tanrıkulu'ndan HDP itirafı! 'Dostlarla ittifak'

CHP'li Tanrıkulu'ndan HDP itirafı! 'Dostlarla ittifak'

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan itiraf gibi HDP açıklaması geldi. Tanrıkulu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilinden düşürmediği "Dostlarımızla ittifak olacağız" söyleminin özenle seçilmiş bir kavram olduğunu söyledi. Tanrıkulu, "Genel başkanımız 'dostlarımız' derken sadece Millet İttifakı'ndaki partileri kastetseydi 'Millet İttifakı' derdi" ifadelerini kullanırken, HDP'nin büyük baskı altında olduğunu belirtti.

Siyaset / 2 Temmuz 2021 Cuma 10:58
CHP'li Tanrıkulu'ndan HDP itirafı! 'Dostlarla ittifak'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın yerel televizyon kanalı Amed TV'ye açıklamalarda bulundu.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan itiraf gibi HDP açıklaması geldi. Tanrıkulu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilinden düşürmediği "Dostlarımızla ittifak olacağız" söyleminin özenle seçilmiş bir kavram olduğunu söyledi. Tanrıkulu, "Genel başkanımız 'dostlarımız' derken sadece Millet İttifakı'ndaki partileri kastetseydi 'Millet İttifakı' derdi" ifadelerini kullanırken, HDP'nin büyük baskı altında olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda söylediği ve daha sonra sık sık dillendirdiği 'Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız' söylemine değinen Tanrıkulu, şunları söyledi:

'DOSTLARIMIZ ÖZENLE SEÇİLMİŞ BİR KAVRAMDIR' 


Genel Başkanımız şunu söyledi: Biz bundan sonraki yolumuzu dostlarımızla yürüyeceğiz. Dostlarımızla iktidar olacağız ve ülkeyi yöneteceğiz.

Genel başkanımız dostlarımız derken sadece millet ittifakındaki partileri kastetseydi millet ittifakı derdi. Kastı bu değil. Dostlarımızın çok geniş bir çerçeveyi ifade ettiğini söylüyoruz. Bu meselede siyasi parti adlandırması yapmak da sınırlayıcı bir şeydir. Dostlarımız özenle seçilmiş bir kavramdır.

'HDP BASKI ALTINDA NE YAPARSAK BERABER YAPACAĞIZ'


Konuşmasında HDP'nin büyük baskı altında olduğunu söyleyen ve umutsuz olunmaması tavsiyesinde bulunan Tanrıkulu, 'HDP büyük baskı altında. Bir taraftan genel başkanları tutuklu. Örgütleri baskı altında. Kapatma davası açılmış. Bunları gören bir parti olarak dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz. Umutsuz olmayın. Ne yaparsak beraber yapacağız. Bize güvenin' dedi.

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