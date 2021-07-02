Biontech İkinci Doz Yan Etkileri Nelerdir? Biontech Aşısından Sonra Yapılmaması Gerekenler Nelerdir? Koronavirüs Aşısından Sonra Yapılmaması Gerekenler Nelerdir?

Pandeminin kontrol altına alınabilmesi için yapılan aşılamalar hızla devam ediyor! Koronavirüs aşıları tüm halka uygulanmaya çalışırken yeni bir konu gündemdeki yerini aldı. Biontech aşısının 2. Dozundan sonra ortaya çıkan yan etkilerin daha fazla olduğu iddia ediliyor. Peki, pek çok kişiden gelen bu şikayet doğru mu? Biontech ikinci doz yan etkileri nelerdir? Biontech aşısından sonra yapılmaması gerekenler nelerdir?





Biontech İkinci Doz Yan Etkileri Nelerdir?

Biontech Aşısından Sonra Yapılmaması Gerekenler Nelerdir?



Aşılamalar son hızda devam ederken aşı olan vatandaşlardan gelen sorular her geçen gün artıyor.ve nedenSorusunu soran kişilere uzmanlardan yanıt geldi! İştetartışmasına son verecek cevaplar. Alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda•Kol ağrısı,•Yorgunluk,•Hafif ateş,•Titreme,•Baş ağrısı,•Kusma,•İshal,•Aşı uygulanan bölgede meydana gelen şişlik,•Aşı sonrası oluşan kızarıklık,arasında yer almaktadır.olan bu etkilerin pek çok kişide görüldüğü belirtilmektedir. Bu sebeple yan etkilerle karşılaşıldığında panik yapmamak son derece önemlidir. Biontech aşısı yan etkilerinin ciddi oranda artması durumunda zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.Koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılamalar devam ediyor. 18 yaş üstüne kadar indirilen aşı hakkıyla birlikte pek çok kişinin aşılaması gerçekleştiriliyor. Peki, 18 yaş grubuna kadar indirilen•Biontech aşısından sonraki iki gün alkol kullanımı gerçekleştirilmemelidir.•Aşıdan sonraki gün banyo yapılmamalıdır.•Biontech aşısı yapılan bölgeye soğuk ya da sıcak kompres yapılmamalıdır.•Aşı sonrasında sağlık aşının uygulandığı sağlık kuruluşunda yarım saat beklenmelidir. Herhangi bir semptomun ortaya çıkıp çıkmayacağının anlaşılması için son derece önemli olan bu durum ihmal edilmemelidir.•Aşı uygulandığı gün vücudu yoracak aktivitelerden kaçınılmalıdır.•Biontech aşısı sonrasında ağır kaldırılmamalı ve fiziksel aktiviteler gerçekleştirilmemelidir.ve daha fazlası görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.