Başkan Erdoğan Sakarya Tank Palet Fabrikası'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret etti.



İstanbul'dan helikopterle Sakarya'ya gelen Erdoğan, Arifiye'deki tank palet fabrikasında tören kıtasını selamladı.



Fabrikanın özel defterini imzalayan Erdoğan, ziyaret sırasında yetkililerden bilgi aldı, işçilerle sohbet etti.



BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından Fırtına obüsünün maketi hediye edilen Erdoğan, ziyaretin ardından cuma namazını fabrika yerleşkesindeki camide kaldı.



TANK PALET FABRİKASI GERÇEKLERİ



Başkan Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Bu fabrikamız 1973'ten beri TSK'ya, ordumuza hizmet veriyor. 4 yıl önce de bu tesisi milli savunma bakanlığı bünyesine aldık. 2019'da Bakanlığımız ve BMC ile imzalanan protokolle fabrikada yeni bir döneme başlattık. Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığınındır. Tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır.



Fabrikanın işletmesini yapan firma Türk firmasıdır. Hiç bir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır. Üretim, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda askerin kontrolünde devam etmektedir. Her türlü denetim yetkisi MSB'ye aittir. Katar buranın finansal ortağıdır yüzde 49'u ile. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir. Fabrikanın fiili yönetiminde Tosyalı Holding dışında ortak yoktur. Türk şirketin yönetim yapısı da yakın zamanda değişmiştir.



'BAY KEMAL İŞİ GÜCÜ AKŞAM YALAN SABAH YALAN'



Buradaki çalışmalar Tosyalı Holding tarafından sürdürülecektir. Her kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor. Bay Kemal işi gücü akşam yalan sabah yalan...



Daha yeni Katar'ın çocuklarını gençlerini tıp fakültesine sınavsız alıyormuşuz. Yok böyle bir şey. Bunu ispat et, hangi Katarlı öğrenciyi üniversitelere sınavsız aldık ispat et desek. Hukukta bir kaide var. Sen bizim gençlerimize saygısızlık yapıyorsun. Bir gün önce bunu açıklıyorsun, bir gün sonra sınav var.



Bu fabrika ile ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır. Yargı kararlarına saygı da yoktur. Aynı yalanları sürekli tekrarlayıp duruyor. Milletimiz bu yalancıları 2023 seçimlerinde bir kez daha sandığa gömerek hak ettikleri cezayı verecek. 6 ay sonra seçim var, biz geliyoruz diyor. Bizim seçim tarihimiz Haziran 2023. Bu leblebi çekirdek işi değil. siyaset dürüstlük ister.



Fabrikamızda kamu ve sivil kuruluşların optik sistem ihtiyaçlarını karşılayan atölye de buradadır. Altay tankımızın üretimini de burada yapmayı inşallah planlıyoruz. Yazılımdaki gençlerimize sordum, dedim ne zaman bitiyoruz bu işi. En kısa zamanda dediler. En kısa zaman ne zaman. 2023'ün başında bunu yetiştirmeye vakıfız, siz var mısınız? Ekibi sıkıştıracağız inşallah hedef Altay tankını 2023'ün başında inşallah orduya teslim törenini yapacağız. BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin katkısıyla ülkemizin yerli ve milli tank projesini de gerçekleştirecektir. İnşallah tankı da burada üreteceğiz. Bu donanım burada var. Fabrikanın yabancısı değiliz. 9 yıl önce burada 244. fırına obüsümüzün gövde kaynağını sizlerle birlikte atmıştık. 2016'ya kadar 280 fırtına obüsü üretilerek TSK'nın hizmetine verildi.