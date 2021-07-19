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Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı! O bölgeye bile asker yığdılar...

Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı! O bölgeye bile asker yığdılar...

Ege'de sürekli gerilimi tırmandıracak hareketlerde bulunan Yunanistan bu kez de gayri askeri bölge olan 23 adaya asker çıkardı. Türkiye ise bu durumu çok geçmeden BM'ye bildirdi.

Güncel / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:15
Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı! O bölgeye bile asker yığdılar...

Lozan Antlaşması gereğince gayri askeri statüde bulunan  Ege Denizi'ndeki 23 adada gerilimi tırmandıracak gelişmeler yaşanıyor.  Yunanistan, Türkiye korkusundan gayri askeri olan 23 adaya havaalanı inşa etti, tank, top, tüfek yerleştirdi ayrıca yığınla asker çıkardı. 

Ege Denizi'nde bulunan 23 ada, 1914'de 6 Büyük Devlet Kararı ve 1923 Lozan Antlaşması'nın 12. Maddesi'ne göre Yunanistan'ın kullanımına verildi. Uluslararası anlaşmalara göre 21 ada, gayri askeri statüde olmalıydı. Ancak Yunanistan, adalara askeri birlikler yerleştirip silahlandırdı. Bu durum iki ülke arasında var olan sorunları daha da arttırdı. Bu durumun, Türkiye'nin güvenliği için tehdit oluşturduğu vurgulandı.

TEHDİT RESMEN ARTIYOR 

Ege'nin kuzeyinde Midilli Adası'na 1 Yunan mekanize tümeni; Limni, Sakız ve Sisam adalarına birer Yunan mekanize tugayı konuşlandırıldı. Taşoz, Semadirek, Bozbaba, İpsara ve Ahikerya olmak üzere toplam 5 adaya da tabur- alay seviyesinde askeri birlik konuşlandırdı.

Yunanistan, Türkiye'ye yönelik jet harekatı için Limni ve Midilli Adası'na havaalanları inşa etti ve buralara savaş uçakları yerleştirdi. Ege Denizi'ne çıkan Türk savaş uçaklarına, bu adalardan kalkan Yunan savaş uçakları tarafından önleme ve it dalaşı yapıldığı kaydedildi.

10 ADAYA TABUR GÖNDERDİ


Yunanistan, Rodos'a 1 mekanize tümeni; İstanköy'e 1 mekanize tugayı konuşlandırdı. Batnoz, Lipso, İleriye, Kelemez, İstanbulya, İncirli, Sömbeki, İleki, Kerpe ve Meis olmak üzere toplam 10 adaya da tabur- alay seviyesinde askeri birlik konuşlandırdı. Yunanistan, İstanköy ve Rodos Adası'na havaalanları inşa etti. Ege Denizi'nin güneyinde, gayri askeri statüdeki 14 adadan 12'si silahlandırıldı.

'İŞGALİ GİZLEMEK İSTİYORLAR' 


Yunanistan'ın, Ege adalarından 18'ini ve 2 kayalığı da işgal ettiğini belirten askeri yetkili, şunları söyledi:

'Bazı akademisyenler, asker kişiler ve siyasetçiler tarafından hâlâ EGAYDAAK (Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan'a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar) teriminin kullanıldığı görülmektedir. Bu terimin kullanılmasından vazgeçilmelidir. Gökçeada ve Bozcaada'nın hukuki statüsü ile bahsedilen terimdeki ada, adacık ve kayalıkların statüsü aynıdır, Türk toprağıdır, vatan toprağıdır. EGAYDAAK teriminin arkasına saklanarak işgali gizlemek mümkün değildir.'

TÜRKİYE KONUYU BM'YE TAŞIDI 


Yunanistan'ın, Lozan ve Paris antlaşmalarına aykırı olarak adaları silahlandırmasını, Türkiye Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Atina'nın uymadığı antlaşmalardan doğan haklarını da kullanamayacağı belirtilen şikayet mektubunda, adaların silahlandırılmasının Türkiye toprakları için de güvenlik tehdidi oluşturduğu belirtildi. Türkiye'nin BM'deki Büyükelçisi Feridun Sinirlioğlu, BM'ye gönderdiği mektupta Atina'nın ihlallerinin bölgedeki barışı da etkilediğini belirtmişti.

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