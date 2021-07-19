Vazelinin pek çok kişinin cilt bakımında yer alması akıllara çeşitli soru işaretlerinin gelmesine sebep oluyor. Birbirinden farklı faydaları ve uygun fiyatlı olması sebebiyle kullanılan vazelin yüze sürülür mü? Vazelinin faydaları nelerdir? İşte Vazelinin bilinmeyen faydaları…





Vazelin Nedir?



Vazelin Ne İşe Yarar?



Vazelin Yüze Sürülür mü?



Vazelinin Faydaları Nelerdir?



Vazelinin Zararları Nelerdir?



Vazelin petrolden elde edilen artıklardan üretilen doğal bir özdür. Bu sebeple pek çok kişi tarafından petrol jelatini olarak adlandırılmaktadır. Yoğun dokulu ve kokusuz bir ürün olan vazelin cilt bakımında kullanılmaktadır. Petrol jelatini denildiğinde pek çok kişinin aklında? ya da? sorusu geliyor. Dermatologların açıklamaları doğrultusunda vazelinin petrolden üretilen bir ürün olduğu belirtilmektedir.Vazelin kullanan ya da kullanmak isteyen pek çok kişidenSorusu sorulmaktadır. Peki• Cildi nemlendirir.• Cildin yatışmasını sağlar.• Ciltte bulunan nemin buharlaşmasına engel olur.• A ve B vitaminleri bakımından zengin olan vazelin cildin onarılmasını sağlar.• Tahriş ve yanma gibi çeşitli cilt problemlerini ortadan kaldırır.• Cildin iyileşmesini sağlar.Düzenli olarak vazelin kullanımı gerçekleştiren kişiler ciltlerinde meydana gelen değişimi fark etmektedir. Bu sebeple vücudunda vazelin kullananlardanSorusu gündeme geliyor. Dermatologların açıklamalarına göre düzenli olarak vazelin kullanmak cilt kuruluğunun ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Vücudun tamamında kullanılabilecek olan vazelinin yüzde kullanımında ise doktor kontrolü şarttır. Gerçekleştirilen kontrolün ardından vazelin yüze sürülebilir. Ancak sivilce ve akne problemi olan kişiler yüzüne vazelin sürmemelidir.pek çok vazelin kullanıcısı tarafından sorulan sorular arasında yer almaktadır. Dermatologların açıklamaları doğrultusunda• Cildin gün boyu nemli kalmasını sağlar.• Deride bulunan çatlakları giderir.• Cildin daha parlak görünmesine yardımcı olur.• Tahriş ve yanma gibi cilt problemlerinin en aza indirgenmesini sağlar.• Yaraları onarır.• Cildi yatıştırır.• Cildin içinde bulunan nemi hapsetmesini sağlar.• İçeriğinde bulunan A ve B vitaminleri ile birlikte cilt problemlerinin onarılmasını sağlar.Vazelin doğru kullanımı gerçekleştirildiği sürece cilde zarar verecek bir ürün değildir. Pek çok kişi petrolden üretilmesi sebebiylesorusunu gündeme getirse de vazelin dermatologlar tarafından onaylanmış bir üründür. Bu sebeple ciddi cilt problemlerine sahip olmayan kişiler yeterli miktarda vazelin kullanımı gerçekleştirebilir. Akne ve sivilce problemlerine sahip olan kişilerinse doktor kontrolünün ardından vazelin kullanması önerilmektedir.? Soruları dermatologların açıklamaları doğrultusunda bu şekilde belirtilmektedir. Vazelin kullanımı sonrasında ciltte herhangi bir kızarıklık ya da semptom görülürse vazelin kullanımına devam edilmemelidir.