Uluslararası istatistik kurumları muhalefetin algı operasyonunu böyle çürüttü!

Muhalefet, özellikle pandemi sonrasında Türkiye ekonomisi hakkında yalan yanlış birçok iddia ortaya atarak ekonominin kötü ilerlediği konusunda algı yaratmaya çalışırken, uluslararası istatistik kurumlarının yayınladığı rapor bir kez daha Türkiye'nin ekonomik gücünü gözler önüne serdi.



Muhalefetin, özellikle pandemi sürecinin getirdiği olumsuzlukları da mazeret göstererek Türkiye ekonomisi üzerinde felaket tellallığı yaptığına dikkat çekilen raporda, 'Pandemi etkisinin kırılmaya başladığı bugünlerde paylaşılan birçok istatistik, Türkiye ekonomisi adına olumlu sinyaller almamızı sağlamaktadır. Ekonomide pandemi sonrası açılma sürecinin başladığı, Türkiye'nin ihracatta rekorlar kırdığı, sanayide çarkların hızlı dönmeye ve üretimin artmaya başladığı bugünlerde bu olumlu seyirden rahatsız olan muhalefet, TÜİK istatistiklerinin güvenilir olmadığı yönündeki kara propagandasına devam etmektedir' denildi.





ULUSLAR ARASI İSTATİSTİKLER PAYLAŞILDI

İŞSİZLİK AZALDI

Raporda uluslararası kurumların paylaştığı istatistikler tek tek sıralandı. Raporda şu rakamlar paylaşıldı:'Amerikalı yatırım bankası JP Morgan, yayınladığı son raporda Türkiye'nin 2021'e ilişkin büyüme tahminini yüzde 6,1'den 6,8'e revize etti. IMF Mali İzleme Raporu'na göre salgın süreci boyunca Türkiye, G20'nin yükselen ekonomileri arasında yüzde 9,4'lük oranla en fazla ekonomisine likidite desteği sağlayan ülke oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's, Türkiye'nin 2021 yılına ilişkin büyüme tahminini şubat ayında yüzde 3,5'tan 4'e çıkarırken, 2022 yılına ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 4'ten 5'e yükseltti.Fitch, Türkiye'ye ilişkin 2021 yılı büyüme öngörüsünü yüzde 3,5'ten 6,7'ye çıkarırken, 2022 yılına ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 4,5'ten 4,7'ye yükseltti. OECD mart ayında yayımladığı raporda, Türk ekonomisine yönelik büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan 5,9'a çıkarırken, daha önce 2022'de yüzde 3,2 büyüyeceğini tahmin ettiği Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsünü yüzde 3 olarak güncelledi.'Raporda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı veriler de yer aldı. Buna göre sanayi üretimi, mayıs ayında yüzde 1.3, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 40.7 arttı. 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre perakende cironun yüzde 49,2, gıda dışı satışlar otomotiv yakıtı hariç yüzde 62,5, otomotiv yakıtı satışlarının yüzde yüzde 60,2 arttı. Raporda, işsizlik ve istihdam rakamlarına yer verildi. TÜİK istatistiklerinde de işsizlik oranında azalma ivmesi görüldüğü belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:'Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yine geçtiğimiz aylarda açıklanan ihracat verileri de ekonomimizin verdiği olumlu sinyallerdendir.Açıklanan istatistiklere göre nisan ayında yüzde 109 artışla tüm zamanların ihracat rekorunu kırarak 18,8 milyar dolar ihracat yapan Türkiye, mayıs ayında da önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,7 artarak 16,5 miyar dolar ihracata ulaşmıştır. Haziran ayı ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir.Böylece 2021 yılı ilk 6 ayında ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar olmuş; aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaşılmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı, haziran ayında geçtiğimiz yıla göre 4,8 puan artışla yüzde 87,3'e yükselmiştir.Ocak-Haziran döneminde ise ihracatın ithalatı karşılama 19 oranı, geçtiğimiz yıla göre 7,3 puan artışla yüzde 83,2'ye yükselmiştir. Dış ticaret açığı ise 2021 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 11,4 azalarak 21.2 milyar dolara gerilemiştir. Tüm bunlarla birlikte 2021 yılı ilk çeyreğinde ekonomimiz yüzde 7 büyümüştür. Ülkemiz, bu büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında birinci, dünyada ise üçüncü sıradadır.'