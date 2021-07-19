Kelliğe Ne İyi Gelir? Erkeklerde Saç Dökülmesine Doğal Çözümler

Erkeklerde saç dökülmesi her yaş grubunda meydana gelebilen ciddi problemler arasında yer almaktadır. Hem estetik bir görünümden uzak olması hem de kişinin psikolojik olarak etkilenmesi sebebiyle saç dökülmesi kısa süre içerisinde durdurulmalıdır. Peki, erkeklerde kelliğe ne iyi gelir? Saç çıkaran yağlar nelerdir? İşte erkeklerde saç dökülmesine doğal çözümler





Erkeklerde Saç Dökülmesi Neden Olur?



Kellik Belirtileri Nelerdir?



Erkek Tipi Saç Dökülmesi Nedir?



Kelliğe İyi Gelen Yağlar Nelerdir?



Erkeklerde saç dökülmesi pek çok sebeple meydana gelebilmektedir. Genetik ve çevresel faktörler sebebiyle gerçekleşen saç dökülmesi beraberindeSorusunu getirmektedir. Alanında uzman doktorların yaptığı açıklamalar doğrultusunda• Genetik problemler,• Deri hastalıkları,• Düzensiz ve yanlış beslenme programına sahip olmak,• Hormon bozuklukları,• İç hastalıklar ve düzenli kullanılan ilaçlar,• Kemoterapi geçmişinin olması,• Kemoterapi görmek,• Yanlış kozmetik ürün kullanımı,• Stres,• Depresyon,• Antidepresan kullanımı,Sorusunun cevabıdır.• Yoğun saç dökülmesi,• Saçlarda cansızlık,• Güçsüzleşme,sorusunun cevabıdır. Eğer saçlarınız kafanızın tepe noktasından yoğun bir şekilde dökülüyorsa kellik belirtileri ortaya çıkmıştır. İncelen ve güçsüzleşen saçlar hekimler tarafından kellik başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu belirtilerin görülmesi durumunda doğal saç çıkaran yağlar ve saç dökülmesini engelleyen maske kullanımı gerçekleştirilmelidir. Evde saç dökülmesine karşı maske yapılması saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olacaktır.Saç dökülmesi yaşayan kişilerin en çok karşılaştığı sorulardan birisisorusudur. Peki, erkek tipi saç dökülmesi nedir? Erkek tipi saç dökülmesi; kelleşmenin kafa bölgesinin tepesinden başlayarak zaman içerisinde yayılması ile meydana gelmektedir. Tepede yer alan saçlar, seyrelerek kafa derisinin açığa çıkmasına neden olur. Bu tip saç dökülmesine erkek tipi saç dökülmesi adı verilmektedir.Saç dökülmesine iyi gelen yağlar kullanılarak kellik problemi ortadan kaldırılabilir. Genetik faktörler sebebiyle meydana gelen kelleşme durumunda bitkisel yağ kullanımı oldukça faydalıdır. Peki,• Jojoba yağı,• Badem yağı,• Hint yağı,• Üzüm çekirdeği yağı,• Biberiye yağı,• Lavanta yağı,• Hindistan cevizi yağı,arasında yer almaktadır. Doğal saç çıkaran yağlar olarak bilinen bu yağların düzenli kullanımı ile saç dökülmesini minimum seviyeye indirmek mümkündür.