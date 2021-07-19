Kelliğe Ne İyi Gelir? Erkeklerde Saç Dökülmesine Doğal Çözümler

Erkeklerde saç dökülmesi her yaş grubunda meydana gelebilen ciddi problemler arasında yer almaktadır. Hem estetik bir görünümden uzak olması hem de kişinin psikolojik olarak etkilenmesi sebebiyle saç dökülmesi kısa süre içerisinde durdurulmalıdır. Peki, erkeklerde kelliğe ne iyi gelir? Saç çıkaran yağlar nelerdir? İşte erkeklerde saç dökülmesine doğal çözümler
Erkeklerde Saç Dökülmesi Neden Olur?
Erkeklerde saç dökülmesi pek çok sebeple meydana gelebilmektedir. Genetik ve çevresel faktörler sebebiyle gerçekleşen saç dökülmesi beraberinde erkeklerde saç dökülmesi neden olur?
Sorusunu getirmektedir. Alanında uzman doktorların yaptığı açıklamalar doğrultusunda erkeklerde saç dökülmesi nedenleri
;
• Genetik problemler,
• Deri hastalıkları,
• Düzensiz ve yanlış beslenme programına sahip olmak,
• Hormon bozuklukları,
• İç hastalıklar ve düzenli kullanılan ilaçlar,
• Kemoterapi geçmişinin olması,
• Kemoterapi görmek,
• Yanlış kozmetik ürün kullanımı,
• Stres,
• Depresyon,
• Antidepresan kullanımı,
Erkeklerde saç dökülmesi neden olur?
Sorusunun cevabıdır.
Kellik Belirtileri Nelerdir?
• Yoğun saç dökülmesi,
• Saçlarda cansızlık,
• Güçsüzleşme,
Kellik belirtileri nelerdir?
sorusunun cevabıdır. Eğer saçlarınız kafanızın tepe noktasından yoğun bir şekilde dökülüyorsa kellik belirtileri ortaya çıkmıştır. İncelen ve güçsüzleşen saçlar hekimler tarafından kellik başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu belirtilerin görülmesi durumunda doğal saç çıkaran yağlar ve saç dökülmesini engelleyen maske kullanımı gerçekleştirilmelidir. Evde saç dökülmesine karşı maske yapılması saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olacaktır.
Erkek Tipi Saç Dökülmesi Nedir?
Saç dökülmesi yaşayan kişilerin en çok karşılaştığı sorulardan birisi erkek tipi saç dökülmesi nedir?
sorusudur. Peki, erkek tipi saç dökülmesi nedir? Erkek tipi saç dökülmesi; kelleşmenin kafa bölgesinin tepesinden başlayarak zaman içerisinde yayılması ile meydana gelmektedir. Tepede yer alan saçlar, seyrelerek kafa derisinin açığa çıkmasına neden olur. Bu tip saç dökülmesine erkek tipi saç dökülmesi adı verilmektedir.
Kelliğe İyi Gelen Yağlar Nelerdir?
Saç dökülmesine iyi gelen yağlar kullanılarak kellik problemi ortadan kaldırılabilir. Genetik faktörler sebebiyle meydana gelen kelleşme durumunda bitkisel yağ kullanımı oldukça faydalıdır. Peki, kelliğe iyi gelen yağlar nelerdir?
• Jojoba yağı,
• Badem yağı,
• Hint yağı,
• Üzüm çekirdeği yağı,
• Biberiye yağı,
• Lavanta yağı,
• Hindistan cevizi yağı,
Kelliğe iyi gelen yağlar
arasında yer almaktadır. Doğal saç çıkaran yağlar olarak bilinen bu yağların düzenli kullanımı ile saç dökülmesini minimum seviyeye indirmek mümkündür.