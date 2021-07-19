İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedir? İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir?

Üriner sistem enfeksiyonlarından birisi olan idrar yolu enfeksiyonu, idrar yolunun herhangi bir kısmında görülen enfeksiyona verilen isimdir. Sağlıklı bir insanda da ortaya çıkabilecek olan idrar yolu enfeksiyonu nedir? İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi nasıldır? İşte İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen yiyecekler…





İdrar yolu Enfeksiyonu Neden Olur?



İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?



İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi Nasıldır?



İdrar yolu enfeksiyonu birbirinden farklı pek çok sebebin birleşmesi ile ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple idrar yolu enfeksiyonunun tek bir sebepten kaynaklandığını söylemek mümkün değildir. Çeşitli virüslerin idrar yolu enfeksiyonuna sebep olabileceği gibi bağırsak bakterileri, diğer hastalıklar da enfeksiyona sebep olabilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu problemi ile karşılaşanlar ve sık sıksorusuna cevap arayanlar esas sebebi öğrenmek adına alanında uzman doktorlara danışmalıdır.genel olarak idrar yaparken kendisini göstermektedir. İdrar yapma sırasında yanma, sık sık idrara çıkma şeklinde belirtilerini gösteren idrar yolu enfeksiyonu belirtileri dikkat edildiğinde kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Fakat her idrar yolu enfeksiyonu belirti göstermemektedir. Herkeste görülebilen• İdrara çıkarken yanma ya da ağrı,• Sık sık idrara çıkma,• İdrar akışında zayıflama,• İdrarı tutmada güçlük,• İdrarda kan görülmesi,• Alt karın bölgesinde meydana gelen ağrı,• Böbrekte hassasiyet,• Yan ağrısı,• Ateş,• Mide bulantısı,• Kusma,• Genel halsizlik,arasında yer almaktadır. Peki,İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi sırasında genellikle ilaç tedavisi kullanılmaktadır. Uzman doktorların önereceği bu ilaçlar kesinlikle bireysel olarak verilen kararla birlikte kullanılmamalıdır. Doktor önerisi ve reçetesi ile alınabilecek idrar yolu enfeksiyonu ilaçları kısa süre içerisinde idrar yolu tedavisini gerçekleştirmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu tedavisinin yanı sıra idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltmak için de çeşitli önlemler alınabilir. Bu yöntemler;• Bol miktarda su tüketmek,• İdrar tutma alışkanlığını bırakmak,• Tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru gerçekleştirmek,• Cinsel ilişkiden öncesi ve sonrasında genital bölgenin temizliğini gerçekleştirmek,• Cinsel ilişkinin ardından idrara çıkmak,• Genital bölge temizliği sırasında sabun kullanmamak,• Hijyenik pedleri uzun süre kullanmamak ve sık sık değiştirmek,• Pamuklu iç çamaşırı tercih etmek,için oldukça önemlidir. İdrar yolu enfeksiyonu problemi ile karşılaşan kişiler idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltmak için yukarıda yer alan yöntemleri kullanabilirler.