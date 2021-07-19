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Yaşam
Başkan Erdoğan dikkat çekmişti... Facia göz göre göre gelmiş!

Başkan Erdoğan dikkat çekmişti... Facia göz göre göre gelmiş!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün İstanbul Ayasofya Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, memleketi Rize'de yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili "Eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı. Şimdi o ağaçlar artık kalmadı çünkü o ağaçlar söküldü, yerine çaylıklar yapıldı" diyerek sel felaketinin sebeplerine dikkat çekmişti. Türkiye Ziraatçılar Derneği Rize şube başkanı Müfit Akman, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaşam / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:10
Başkan Erdoğan dikkat çekmişti... Facia göz göre göre gelmiş!

Türkiye Ziraatçılar Derneği Rize şube başkanı Müfit Akman Rize'de yaşanan sel felaketine dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nde cuma namazından sonra yaptığı açıklamaya da değinen Akman, 'Yamaç olan Rize bölgesinde bu tür yağışın doğal afete dönüşmemesi için en büyük engel bölgedeki ağaçlık ve endemik bitkiler' dedi.

Müfit Akman'ın açıklamaları şu şekilde:

Cumhurbaşkanımızın söyledikleri doğru. Bölgede vatandaşlarımızın arazi şartlarından dolayı çay ekeceği alanlar kısıtlı olması bu tür yöntemlere başvurulmasına neden oluyor.

Heyelana neden olan en büyük etken,dikey ve köklü ağaçların kesilip ,o alanı komple çaylık alanın yapılması sonrası su akarının yapılmamasıdır.

Bahçelerde ve çaylıklarda su akarı olmadığı zaman yağmur yağdığında veya sulama yapıldığında toprağı yerinden alır ve sürükler. Bizler doğayı kötü kullanıyoruz. Köylerdeki en ufak arazideki küçük su akarlarının kapatıldığını görüyoruz.

Doğu Karadeniz'de herkes kendi bahçesinin olduğu yerde suyun akacağı su arklarını ,çaylıkların içinden geçen küçük ırmaklarını kapatmasa ve bu kurallara uysa tehlikeden uzak olur. Suyun geçiş alanı sağlanmalı, bahçelerin ve alanların rahat nefes almasıdır.

Cumhurbaşkanımızın söylediği doğru. Eskiden dikey köklü ağaçlarımız varken, sorun yaşanmazdı, şimdi ise o ağaçlar sökülerek yerine tamamen çaylık yapılıyor. Sel ve doğal afet düşünülerek çay bahçelerine su akarları açılmalı, küçük suların önündeki engeller açılarak derelerle buluşturulmalı' dedi

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz'ın konuyla ilgili görüşleri şöyle: 'Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi eskiden fındık bahçesi veya çay bahçelerinde içinde toprağı tutması için dikey ve uzun ağaçlar vardı.

Çay bahçesinde bunlar söküldü ve çaylığa döndürüldü. Bu da çay bitkisinin toprak içinde kök yapmaması, sadece yüzeysel kök yapılması nedeniyle toprağı tutma özelliği kalmadı.

Dolayısıyla aşırı bir yağışta heyelana sebep olabiliyor. En azından ağaçların kesilmemesi ve suların akacağı kanalların olması gerekir'


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