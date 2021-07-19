Kurban Bayramında sevdiklerinizi unutmadığınızı göstermek istiyorsanız bu mesajlar tam size göre! Sizler için özenle hazırlanmış olan 2021 Kurban Bayramı mesajları ile sizler de sevdiklerinize kendini özel hissettirebilirsiniz. İşte 20 Temmuz 2021 Kurban Bayramı mesajları…









En Güzel Kurban Bayramı Mesajları 2021



Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Nice Kurban Bayramlarına...Gecenin yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar uzakta melekler başucunda olsun, güneş doğsun ki, duaların kabul olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun!Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, güzel günlere haberci olmasını dilerim.Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sağlıklı olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun.Küslerin barıştığı, sevenlerin kavuştuğu günleriniz olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığımız her gün sevdiklerinizle son bulsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim.Kainatın yaratıcısı yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, insanlık için hayırlara vesile olsun.ile sizler de sevdiklerinize en güzel bayram mesajlarını atabilirsiniz.