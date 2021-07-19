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2021 Kurban Bayramı Mesajları! En Güzel Kurban Bayramı Mesajları

2021 Kurban Bayramı Mesajları! En Güzel Kurban Bayramı Mesajları

Kurban bayramı gelmişken birbirinden anlamlı mesajlar aratılmaya başladı! Sevdikleriniz için özenle seçeceğiniz 2021 Kurban bayramı mesajları uzaktaki yakınlarınızın mutlu olmasını sağlayacak. Bu kutsal günde 2021 kurban bayramı mesajları ve en güzel kurban bayramı mesajları ile sizler de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte en yeni 2021 Kurban Bayramı mesajları…

Güncel / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 14:14
2021 Kurban Bayramı Mesajları! En Güzel Kurban Bayramı Mesajları

Kurban Bayramında sevdiklerinizi unutmadığınızı göstermek istiyorsanız bu mesajlar tam size göre! Sizler için özenle hazırlanmış olan 2021 Kurban Bayramı mesajları ile sizler de sevdiklerinize kendini özel hissettirebilirsiniz. İşte 20 Temmuz 2021 Kurban Bayramı mesajları



En Güzel Kurban Bayramı Mesajları 2021


Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Nice Kurban Bayramlarına...

Gecenin yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar uzakta melekler başucunda olsun, güneş doğsun ki, duaların kabul olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, güzel günlere haberci olmasını dilerim.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sağlıklı olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun.

Küslerin barıştığı, sevenlerin kavuştuğu günleriniz olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun. İyi niyetle başladığımız her gün sevdiklerinizle son bulsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim.

Kainatın yaratıcısı yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, insanlık için hayırlara vesile olsun.




2021 Kurban Bayramı mesajları ile sizler de sevdiklerinize en güzel bayram mesajlarını atabilirsiniz.

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