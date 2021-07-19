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19 Temmuz Pazartesi Yayın Akışı 19 Temmuz Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 19 Temmuz Pazartesi TV’de Hangi Diziler Var? 19 Temmuz Pazartesi Televizyonda Hangi Diziler Var?

19 Temmuz Pazartesi Yayın Akışı 19 Temmuz Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 19 Temmuz Pazartesi TV’de Hangi Diziler Var? 19 Temmuz Pazartesi Televizyonda Hangi Diziler Var?

19 Temmuz Pazartesi günü itibariyle televizyon dünyasında yeni bir haftaya daha giriliyor. Ekranların sevilen dizilerinin yeni bölümleri bugün televizyon ekranlarına gelecek. Türkiye’nin en çok sevilen kanallarında hafta başına gelmişken bayram haftası başlayacak! Milyonlarca izleyicinin beğenerek izlediği dizilerin yeni bölümleriyle dolu bir hafta geçirilecek. 18 Temmuz Pazar Yayın Akışı 13 Temmuz Salı Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 18 Temmuz Pazar TV’de Hangi Diziler Var? 18 Temmuz Pazar Hangi Diziler Var?

Güncel / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:15
19 Temmuz Pazartesi Yayın Akışı 19 Temmuz Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 19 Temmuz Pazartesi TV’de Hangi Diziler Var? 19 Temmuz Pazartesi Televizyonda Hangi Diziler Var?

Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yeni bir hafta daha başladı. Birbirinden yeni dizilerin yeni bölümlerinin seyirciyle buluşacağı 19 Temmuz Pazartesi günü televizyonda hangi diziler var? 19 Temmuz Pazartesi günü yayın akışı

19 Temmuz 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı


• 08.00 Kahvaltı Habereri

• 10.00 Kardeşlerim

• 13.0 ATV Gün Ortası

• 14.00 Maraşlı

• 16.05 Bir Zamanlar Çukurova

• 19.00 ATV Ana Haber

• 20.00 Kalp Yarası

19 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı


• 06.00 Geniş Aile

• 07.00 Medcezir

• 09.15 Yüksek Sosyete

• 10.45 Kaçak Gelinler

• 13.15 Aramızda Kalsın

• 16.20 Güzel Köylü

• 18.30 Star Haber

• 20.00 Yabancı Sinema



19 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı


• 06.00 Sevcanla Lezzet Yolunda

• 07.00 Kalp Atışı

• 10.00 Yeni Gelin

• 13.00 Bir Şansım Olsa

• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

• 18.45 Show Ana Haber

• 22.15 Yabancı Sinema

19 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı


• 08.00 Çalar Saat

• 11.00 Şef Akademi Doğada

• 12.30 Hayat Bayram Olsa

• 14.00 Mucize Doktor

• 16.30 Şevkat Yerimdar

• 19.00 FOX Ana Haber

• 20.00 Günün Dizisi

19 Temmuz 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı


• 06.10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

• 07.20 Vuslat

• 11.00 Tozkoparan

• 12.35 Gönül Dağı

• 15.45 Masumlar Apartmanı

• 19.00 Ana Haber

• 20.00 Seksenler

19 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal 7 Yayın Akışı


• 06.30 Kanal 7'de Sabah

• 08.00 Tv Filmi

• 09.45 Yemin

• 10.50 Nermin'in Enfes Mutfağı

• 12.30 Dizi

• 14.30 Mutfağım Şahane

• 15.30 Masum

• 18.00 Kanal 7 Haber Saati

• 19.00 Baş Tacım

• 21.30 Diriliş Ertuğrul



19 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı


• 06.30 Oynat Bakalım

• 07.15 8'de Sağlık

• 08.30 Masterchef Türkiye

• 13.15 Doya Doya Moda

• 17.15 Masterchef Türkiye

• 20.00 Masterchef Türkiye

• 00.15 Dizi

• 02.00 Doya Doya Moda

İşte 19 Temmuz Pazartesi yayın akışı

Kanal 7 Yayın AkışıTrt1 Yayın AkışıFox Tv Yayın AkışıStar Tv Yayın AkışıKanal D Yayın Akışı


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