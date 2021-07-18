Lüks araçlarla gişeden kaçak geçiyorlar! Her işleri israf!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından “nimet” olarak nitelendirilen İstanbul, her gün yeni bir israf dalgası ile karşılaşıyor. İBB'de makam aracı saltanatı olduğunu öne sürerek yerel seçim döneminde kampanyasını projeden çok “israf” üzerine kurgulayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve getirdiği işbilmez kadro ile İstanbul'un kaynaklarını çarçur ediyor. Ekrem İmamoğlu idaresindeki Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne tahsis edilen kiralık araçların, HGS ve OGS gişelerinden yaptıkları ihlalli geçişlerle İBB kesesine ekstra maliyet yükledikleri ortaya çıktı.







İsrafa ihlal de eklendi



“Büyükşehirde araç israfı var” iftirasıyla İBB koltuğunu ele geçiren CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki işbilmez İBB yönetim kademesinin, altına çektikleri son model kiralık lüks araçlarla otoyol ve köprülerden defalarca kaçak geçiş yaptıkları ortaya çıktı. Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde müdür yardımcıları ve birim şeflerine bile tahsis edilen üst segment filo araçları yaptıkları ihlali geçişlerle İBB kesesinin kaynaklarını israf ediyor. Kiralık araçlarla OGS ve HGS gişelerinden yaptıkları kaçak geçişlerin ödemesini zamanında yapmayan CHP'li yöneticilerin ihmali yüzünden cezalı duruma düşen küçük rakamlar katlanarak İBB'nin sırtına ekstra maliyet yüklüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinden yaptığımız ‘Geçiş İhlali Sorgulamasında' İBB'ye ait kiralık araçların kaçak geçişleri açıkça görülürken, kamuya hizmet etmesi gereken araçların mesai saatlerinin haricinde hafta sonları da kullanıldığı belirlendi.







Araç İBB'den ihlal personelden



Akit'in ulaştığı bilgilere göre, İBB yönetim kademesine tahsis edilen kiralık araçların ihlalli geçişlerinden bazıları şöyle: Anadolu Yakası Park Bahçeler Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Dağlı'nın kullanımına tahsis edilen 34 DZY 835 plakalı lüks araç 29 Nisan – 26 Mayıs tarihleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yaptığı tam 9 geçiş için 119 lira 25 kuruş ödemesi gerekirken, ihlal nedeniyle 477 TL cezalı duruma düştü. Anadolu Yakası Park Bahçeler Müdürlüğü Ar-Ge Şefi Berrin Gençler'in kullandığı 34 EAN 251 plakalı otomobil 20 ve 21 Mayıs'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yaptığı 2 geçiş için 27 TL ödemek yerine ihlali geçiş nedeniyle 106 TL borçlandı. İBB Anadolu Yakası Park Bahçeler Müdürlüğü'nün emrindeki 34 DZY 706 plakalı araç ise 3'ü Avrasya Tüneli olmak üzere toplam 7 geçiş için 183 TL ödeyecekken, kaçak geçişler sonucu 870 TL cezalı hale geldi. Yine 34 DZZ 258 plakalı İBB Anadolu Yakası Park Bahçeler Müdürlüğü'nün emrindeki araç yalnızca mayıs ayı içerisinde 4'ü Avrasya Tüneli olmak üzere toplam 9 geçiş için 226 lira 25 kuruş ödeyecekken, ihlal nedeniyle bin 89 TL cezalı ödeme yapacak.







Sızdırma yok israf ortada



Öte yandan, 29 Haziran'da “Lüks araçlara ‘logo' ayarı” başlığıyla Akit'te yayınlanan haberin ardından kiralık lüks araçlarla ilgili açıklama yapmak yerine makam araçlarının kim tarafından görüntülendiğinin tespit edilmesi için özel ekip kurup güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ve bilgileri sızdırdıkları iddiasıyla personele mobbing uygulayan İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü yöneticilerinin yaptıkları kuralsız geçişler israfı ortaya koyarken, İBB yönetim kademesinin sorumsuzluğunu ve iş bilmezliğini de gözler önüne serdi.