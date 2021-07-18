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Dünya
'Ay, Dünya'ya yaklaşıyor' açıklaması yapan NASA, 2030'u işaret etti

'Ay, Dünya'ya yaklaşıyor' açıklaması yapan NASA, 2030'u işaret etti

Hawaii Üniversitesi ile NASA'nın yaptığı modelleme çalışmasına göre, 2030'lu yıllarda Ay Dünya'ya daha da yaklaşacak ve bu yaklaşım küresel ısınmayla beraber daha sert sel baskınlarına yol açacak.

Dünya / 18 Temmuz 2021 Pazar 17:43
'Ay, Dünya'ya yaklaşıyor' açıklaması yapan NASA, 2030'u işaret etti

Hawaii Üniversitesi ve NASA'nın yaptığı ortak çalışma, gelecek yıllarda yaşanması muhtemel felaketleri ortaya koydu.

Yapılan modellemeye göre 2030'lu yıllarda Ay, Dünya'ya daha da yaklaşacak.

Küresel ısınma nedeniyle buzul erimesi hızlanmış durumda. Bu nedenle deniz seviyeleri yükseliyor.

NASA, Ay'ın Dünya'ya yaklaşmasıyla sel felaketleri olacağı konusunda uyarıda bulundu.

2030'lu yıllarda ay en yakın konuma gelecek - Yörüngesindeki oynaklık nedeniyle Ay belli dönemlerde Dünya'ya yaklaşıyor.

Bilim insanları 2030'lu yıllarda Ay'ın en yakın konuma geleceğini öngörüyor. Küresel ısınmayla birlikte artan su seviyesi sel tehlikesini artırıyor.

NASA gelecekte daha çok ve daha sert sellerin yaşanacağı uyarısında bulundu.

Taşkınların üç katına çıkması bekleniyor - Ay'ın bu yörünge değişimi 18.6 yıl sürüyor, bugüne kadar çok büyük tehlike oluşturmuyordu.

Bu 18.6 yıllık sürenin ilk yarısında gel-git dalgaları normalden daha etkisiz oluyor ancak ikinci yarıda işler değişiyor. Suyun kıyılara gelmesiyle gitmesi olayı normalden daha sert görülüyor.

2019 yılında sadece ABD'de 600'den fazla taşkın tespit edildi. Bilim insanları bu sayının en az üç dört katına çıkması bekleniyor.

Nasa ÇalışmalarıAy Dünya'ya YaklaşıyorHawaii Üniversitesi Ile Nasa'nın Yaptığı Modelleme


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