Gram altın kaç TL? Çeyrek Altın Kaç TL? 17 Temmuz Cumartesi güncel altın fiyatları

Düğünlerin vazgeçilmez değerli hediyesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları vatandaşları şaşırtıyor. . Son dönemlerde ani yükseliş ve düşüşleriyle yatırımcıyı kötü etkileyen altın fiyatları, bu haftaya yükselerek başladıysa da hafta sonunda yaklaştıkça değer kaybı arttı. Peki, Gram altın Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte, 17 Temmuz Cumartesi güncel altın fiyatlar





17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



YARIM ALTIN NE KADAR?



TAM ALTIN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



14 AYAR ALTIN NE KADAR?



18 AYAR ALTIN NE KADAR?



22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?



Gram altın bu haftayı düşüşle kapattı ve tekrar 500 TL'nin altını gördü. 17 Temmuz Cumartesi sabahı gram altının alış fiyatı 496,10 TL, satış fiyatı ise 496,38 TL olarak sabitlendi.Çeyrek altın geçtiğimiz haftaları 850 TL sınırına yaklaşarak tamamlamıştı ancak bu hafta altında yaşanan değer kaybının ardından çeyrek altının 803,00 TL'den alınarak, 820,00TL'den satıldığı görüldü.Yarım altın 17 Temmuz 2021 sabah saatlerinde yüzde 1,32 değer kaybı yaşadı ve alış fiyatı 1.606,00 TL, satış fiyatı ise 1.640,00 TL ye düştü.Tam altında yaşanan değer kaybı 17 Temmuz Cumartesi tarihi itibariyle yüzde 0,26 oranına geldi. Tam altın 3.195,19 TL'den alınıp 3.258,12 TL'den satışa sunuluyor.Cumhuriyet altını da altın fiyatlarında meydana gelen ani düşüşten etkilendi. 17 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 0,27 oranında değer kaybı olan cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.311,00 TL, satış fiyatı 3.362,00 TL.14 ayar altının fiyatı bir önceki güne göre yaklaşık 4 TL düştü. 271,74 TL'den alınan 14 ayar altın sabah saatlerinde 326,22 TL'den satılıyor.18 ayar altın değerinde 0,20 oranında düşüş yaşadı. 17 Temmuz Cumartesi 18 ayar altının alış fiyatı 364,45 TL satış fiyatı 364,79 TL oldu.22 ayar bileziğin gram fiyatı bu hafta da düşmeye devam etti. Geçtiğimiz günlerde 475 TL'ye yükselen 22 ayar bileziğin alış fiyatı 17 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 447,24 TL oldu.bu şekilde açıklandı. İşte 17 Temmuz Cumartesi altın fiyatları.