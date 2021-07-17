USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Güncel
Gram altın kaç TL? Çeyrek Altın Kaç TL? 17 Temmuz Cumartesi güncel altın fiyatları

Gram altın kaç TL? Çeyrek Altın Kaç TL? 17 Temmuz Cumartesi güncel altın fiyatları

Gram altın iki haftanın ardından 500 TL’nin altına düştü, çeyrek altın ise bir dönem 850 TL olmuşken bugün 800 TL sınırına kadar gerileme gösterdi. Altında yaşanan ani değer pek çok altın çeşidinin fiyatlarını etkiledi. Peki, İşte Gram altın kaç TL? İşte 17 Temmuz Cumartesi güncel altın fiyatları…

Güncel / 17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:56
Gram altın kaç TL? Çeyrek Altın Kaç TL? 17 Temmuz Cumartesi güncel altın fiyatları

Düğünlerin vazgeçilmez değerli hediyesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları vatandaşları şaşırtıyor. . Son dönemlerde ani yükseliş ve düşüşleriyle yatırımcıyı kötü etkileyen altın fiyatları, bu haftaya yükselerek başladıysa da hafta sonunda yaklaştıkça değer kaybı arttı. Peki, Gram altın Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte, 17 Temmuz Cumartesi güncel altın fiyatlar

17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?


Gram altın bu haftayı düşüşle kapattı ve tekrar 500 TL'nin altını gördü. 17 Temmuz Cumartesi sabahı gram altının alış fiyatı 496,10 TL, satış fiyatı ise 496,38 TL olarak sabitlendi.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


Çeyrek altın geçtiğimiz haftaları 850 TL sınırına yaklaşarak tamamlamıştı ancak bu hafta altında yaşanan değer kaybının ardından çeyrek altının 803,00 TL'den alınarak, 820,00
TL'den satıldığı görüldü.

YARIM ALTIN NE KADAR?


Yarım altın 17 Temmuz 2021 sabah saatlerinde yüzde 1,32 değer kaybı yaşadı ve alış fiyatı 1.606,00 TL, satış fiyatı ise 1.640,00 TL ye düştü.


TAM ALTIN NE KADAR?


Tam altında yaşanan değer kaybı 17 Temmuz Cumartesi tarihi itibariyle yüzde 0,26 oranına geldi. Tam altın 3.195,19 TL'den alınıp 3.258,12 TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?


Cumhuriyet altını da altın fiyatlarında meydana gelen ani düşüşten etkilendi. 17 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 0,27 oranında değer kaybı olan cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.311,00 TL, satış fiyatı 3.362,00 TL.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?


14 ayar altının fiyatı bir önceki güne göre yaklaşık 4 TL düştü. 271,74 TL'den alınan 14 ayar altın sabah saatlerinde 326,22 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?


18 ayar altın değerinde 0,20 oranında düşüş yaşadı. 17 Temmuz Cumartesi 18 ayar altının alış fiyatı 364,45 TL satış fiyatı 364,79 TL oldu.



22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram fiyatı bu hafta da düşmeye devam etti. Geçtiğimiz günlerde 475 TL'ye yükselen 22 ayar bileziğin alış fiyatı 17 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 447,24 TL oldu.

Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 17 Temmuz Cumartesi güncel altın fiyatları bu şekilde açıklandı. İşte 17 Temmuz Cumartesi altın fiyatları.

Güncel Altın FiyatlarıGram Altın FiyatıAltın FiyatıAltın FiyatlarıAltın Fiyatları Kaç Tl


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı