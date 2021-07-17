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18 Temmuz Pazar Yayın Akışı 18 Temmuz Pazar Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 18 Temmuz Pazar TV’de Hangi Diziler Var? 18 Temmuz Pazar Hangi Diziler Var?

18 Temmuz Pazar Yayın Akışı 18 Temmuz Pazar Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 18 Temmuz Pazar TV’de Hangi Diziler Var? 18 Temmuz Pazar Hangi Diziler Var?

18 Temmuz Pazar günü sevilen dizilerin yeni bölümleri televizyon ekranlarına gelecek. Türkiye’nin en çok tercih edilen kanallarında haftanın sonuna gelmişken seyirci nefesini tuttu! Milyonlarca seyircinin severek izlediği dizilerin yeni bölümlerine saatler kala 18 Temmuz Pazar günü yayın akışı gündeme geldi. Bu duruma göre, 18 Temmuz Pazar Yayın Akışı 13 Temmuz Salı Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 18 Temmuz Pazar TV’de Hangi Diziler Var? 18 Temmuz Pazar Televizyonda Hangi Diziler Var?

Güncel / 17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:16
18 Temmuz Pazar Yayın Akışı 18 Temmuz Pazar Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 18 Temmuz Pazar TV’de Hangi Diziler Var? 18 Temmuz Pazar Hangi Diziler Var?

Türkiye'nin televizyon kanallarında yeni bir hafta daha büyük bir heyecanla tamamlanırken birbirinden değerli dizilerin yeni bölümleri ekrana geliyor. İşte 18 Temmuz Pazar yayın akışı

18 Temmuz 2021 Pazar ATV Yayın Akışı


• 08.00 Kanatlarını Aç
• 10.15 Köpek Didi Çiftliği
• 12.15 Şans Kapıyı Çalınca
• 15.15 Kalp Yarası
• 20.00 Baş Belası






18 Temmuz 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı


• 06.00 Geniş Aile
• 06.15 Medcezir
• 08.45 Çizgifilm Kuşağı
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.45 Erkenci Kuş
• 14.00 Aramızda Kalsın
• 16.45 Hayat Sevince Güzel
• 18.45 Star Haber
• 20.00 Ada Masalı
• 22.30 Arkadaşım Hoş geldin

18 Temmuz 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı


• 06.00 Kalp Yarası
• 10.00 Pazar Sürprizi
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Tarkan Viking Kanı
• 16.30 Beyoğlu Güzeli
• 18.45 Hafta Sonu Ana Haber
• 20.00 Avcı Kış Savaşı

18 Temmuz 2021 Pazar FOX TV Yayın Akışı


• 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
• 11.15 Kadının Eseri
• 12.30 Bay Yanlış
• 13.30 Kefaret
• 16.30 Son Yaz
• 19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
• 20.30 Oluversin Gari

18 Temmuz 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı


• 06.55 Yeşil Deniz
• 09.35 Diriliş Ertuğrul
• 13.55 Şartlı Tahliye
• 16.15 Teşkilat
• 19.00 Ana Haber
• 20.00 Yabancı Sinema- San Andreas Fayı

18 Temmuz 2021 Pazar Kanal 7 Yayın Akışı


• 06.30 Kanal 7de Sabah
• 08.00 Vali
• 10.00 TV Filmi Büyük Günah
• 12.00 Bahar Kapıda
• 13.30 Aşk Bir Rüya
• 15.15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
• 16.00 Masum
• 18.00 Hafta Sonu Haberleri
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Elimi Bırakma



18 Temmuz 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı


• 06.30 Oynat Bakalım
• 09.45 10 Yaş Genç
• 10.30 Süper 1 Takım
• 10.45 Masterchef Türkiye
• 13.30 Yerli Sinema
• 15.30 Masterchef Türkiye
• 21.00 Recep İvedik 6
• 00.15 Dizi

İşte televizyon kanallarının 18 Temmuz Pazar yayın akışı

Kanal 7 Yayın AkışıTrt1 Yayın AkışıFox Tv Yayın AkışıStar Tv Yayın AkışıKanal D Yayın Akışı


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