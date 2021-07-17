18 Temmuz Pazar Yayın Akışı 18 Temmuz Pazar Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 18 Temmuz Pazar TV’de Hangi Diziler Var? 18 Temmuz Pazar Hangi Diziler Var?

Türkiye'nin televizyon kanallarında yeni bir hafta daha büyük bir heyecanla tamamlanırken birbirinden değerli dizilerin yeni bölümleri ekrana geliyor. İşte 18 Temmuz Pazar yayın akışı…
18 Temmuz 2021 Pazar ATV Yayın Akışı
• 08.00 Kanatlarını Aç
• 10.15 Köpek Didi Çiftliği
• 12.15 Şans Kapıyı Çalınca
• 15.15 Kalp Yarası
• 20.00 Baş Belası
18 Temmuz 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı
• 06.00 Geniş Aile
• 06.15 Medcezir
• 08.45 Çizgifilm Kuşağı
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.45 Erkenci Kuş
• 14.00 Aramızda Kalsın
• 16.45 Hayat Sevince Güzel
• 18.45 Star Haber
• 20.00 Ada Masalı
• 22.30 Arkadaşım Hoş geldin
18 Temmuz 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı
• 06.00 Kalp Yarası
• 10.00 Pazar Sürprizi
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Tarkan Viking Kanı
• 16.30 Beyoğlu Güzeli
• 18.45 Hafta Sonu Ana Haber
• 20.00 Avcı Kış Savaşı
18 Temmuz 2021 Pazar FOX TV Yayın Akışı
• 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
• 11.15 Kadının Eseri
• 12.30 Bay Yanlış
• 13.30 Kefaret
• 16.30 Son Yaz
• 19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
• 20.30 Oluversin Gari
18 Temmuz 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı
• 06.55 Yeşil Deniz
• 09.35 Diriliş Ertuğrul
• 13.55 Şartlı Tahliye
• 16.15 Teşkilat
• 19.00 Ana Haber
• 20.00 Yabancı Sinema- San Andreas Fayı
18 Temmuz 2021 Pazar Kanal 7 Yayın Akışı
• 06.30 Kanal 7de Sabah
• 08.00 Vali
• 10.00 TV Filmi Büyük Günah
• 12.00 Bahar Kapıda
• 13.30 Aşk Bir Rüya
• 15.15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
• 16.00 Masum
• 18.00 Hafta Sonu Haberleri
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Elimi Bırakma
18 Temmuz 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı
• 06.30 Oynat Bakalım
• 09.45 10 Yaş Genç
• 10.30 Süper 1 Takım
• 10.45 Masterchef Türkiye
• 13.30 Yerli Sinema
• 15.30 Masterchef Türkiye
• 21.00 Recep İvedik 6
• 00.15 Dizi
İşte televizyon kanallarının 18 Temmuz Pazar yayın akışı