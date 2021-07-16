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MİT'ten Duhok'ta nokta operasyon! PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

MİT'ten Duhok'ta nokta operasyon! PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'taki operasyonunda, Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi.

Güncel / 16 Temmuz 2021 Cuma 10:34
MİT'ten Duhok'ta nokta operasyon! PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'taki operasyonunda, Irak'tan Türkiye'ye gönderilmek istenen el yapımı patlayıcıları imal eden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.


SÖZDE YÖNETİCİLER İLE EYLEMCİ KADROLAR ARASINDA İRTİBAT KESİLDİ


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK terör örgütü kadrolarının etkisiz hale getirildiği sınır ötesinde yürütülen operasyonlar, örgütün sözde yöneticileri ile eylemci kadrolar arasında irtibatın kesilmesini sağladı


Operasyonlar nedeniyle saklanmak zorunda kalan üst düzey örgüt mensupları, PKK'lı teröristler üzerindeki hakimiyetini kaybetti.


Saklandıkları mağaralar dışına adım atamayan sözde üst düzey örgüt mensuplarının, örgüt varlığının devam ettiğini kanıtlamak amacıyla eylem talimatları verdiği tespit edildi.

MİT tarafından, Dewran Gilidax kod adlı Emrah Yıldızer ve Andok Oramar kod adlı Barış Soydan'ın ürettiği patlayıcıların söz konusu eylemlerde kullanılmasının planlandığı belirlendi.

HAVA OPERASYONUNDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER


Yerleri tespit edilerek takibe alınan 2 terörist, 4 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında düzenlenen hava operasyonunda, beraberlerindeki patlayıcılarla etkisiz hale getirildi.

2018'de Irak'a geçen Yıldızer'in, PKK'nın Türkiye'ye yönelik eylemlerini planlayan sözde özel güç unsurları içinde patlayıcı ve sabotaj eğitimleri aldığı tespit edildi.

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