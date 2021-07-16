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Hapishaneden kaçma yöntemleri pes ettirdi! Pul biberi ile...

Hapishaneden kaçma yöntemleri pes ettirdi! Pul biberi ile...

Hindistan'daki bir hapishanede, mahkumların kaçma yöntemleri ağızları açık bıraktı. Bir grup mahkum pul biber kullanarak hapisten kaçtılar. İşte o inanılmaz kaçış hikayesi...

İlginç / 16 Temmuz 2021 Cuma 10:59
Hapishaneden kaçma yöntemleri pes ettirdi! Pul biberi ile...

Hindistanlı 7 mahkumun hapishaneden kaçış hikayesi duyanları şaşkına çevirdi. Arunaçal Pradeş eyaletinde 7 mahkum günlerce tuz ve pul biber biriktirere bunları gardiyanlara saldırmak için kullandı. Pul biber ve tuz ile gardiyanları yaralayan mahkumlar hapishaneden kaçmayı başardı. 

Independent Türkçe'nin haberine göre, yetkililer mahkumların firara hazırlanmak için günlerce hücrelerinde biriktirdikleri pul biber ve tuzla gardiyanların gözlerine saldırdığını söyledi.

Olay pazar akşamı Arunaçal'ın Doğu Siang bölgesindeki Pasighat hapishanesinde, hücreler akşam yemeği servisi için açıldığı sırada gerçekleşti. Hepsi aynı hücrede kalan 7 mahkum hapishanede görevli personele saldırdı.

Polis Genel Müfettişi (Kanun ve Nizam Komisyonu) Chukhu Apa, Hint haber ajansı PTI'ye yaptığı açıklamada, 'Mahkumlardan 7'si aniden gözlerine acı biber, toz biber ve tuz atmak suretiyle gardiyanlara saldırdı' ifadelerini kullandı.

Haber ajansının yetkililerden yaptığı alıntılarla aktardığına göre saldırıda 5 gardiyan yaralandı, bunlardan biri muhtemelen hücre için kullanılan bir kilitle başından darbe aldı.

Apa 'Mahkumlar kaçmadan önce onun (bir gardiyanın) cep telefonunu da kaptı' dedi.

Yaralı polis memurlarının kimliği açıklanmazken polis, kaçan mahkumların isimlerini duyurdu: Abhijit Gogoi, Taro Hamam, Kalom Apang, Talum Panying, Subash Mondal, Raja Tayeng ve Dani Gamlina.

Polis ayrıca, suçlamada bulunulduğunu ve yetkililerin firar eden mahkumların peşinde olduğunu söyledi. Şehrin birçok çıkış noktası kapatıldı.

Müfettiş, 'Onları çabucak yakalayabiliriz' diye konuştu.

PTI'nın aktardığına göre Pasighat Polis Müfettiş Yardımcısı Tapang Tatak,'Mevcut Kovid-19 durumu nedeniyle her gün öğleden sonra 3'ten sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı olduğu için kaçakların kasabadan kaçmaları zor ve yakında yeniden tutuklanacaklar' ifadelerini kullandı.

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