Akciğerlerde bulunan esnek dokuların zedelenmesiyle birlikte astım hastalığı ortaya çıkar. Çevresel ve kalıtsal faktörlerin etkisiyle meydana gelen çocuklarda astım, ilk aşamada tespit edildiğinde kısa süre içerisinde tedavi edilirken ilerleyen aşamalarda ciddi semptomlara sebebiyet vermektedir. Bu duruma göre, çocuklarda astıma ne iyi gelir?





Çocuklarda Astım Neden Olur?

Çocuklarda Astım Belirtileri Nelerdir?



Çocuklarda Astım Nasıl Tedavi Edilir?



Çocuklarda Astıma Ne İyi Gelir?



Astıma İyi Gelen Yağlar Nelerdir?



Çocuklarda astım, %90 oranında alerjik bir kökenden kaynaklanmaktadır. Ev içi alerjiye sebep olacak olan maddelerin hassasiyete sebep olması, soğuk hava ve solunum yolu enfeksiyonları, kimyasal kokular çocuklarda astıma sebep olabilmektedir. Bu sebeplesorusuna tek bir cevap vermek mümkün değildir.• Kimyasal kokular,• Genetik faktörler,• Ev içi alerjiye sebep olacak maddeler,• Hava kirliliği,• Egzersiz,• Beslenme düzeni,• Sigara dumanı,Çocuklarda astımın belli başlı sebepleri arasında yer almaktadır.Çocuklarda astım sıklıkla görülen hastalıklar arasında yer almaktadır. Yaygın bir şekilde görülen belirtiler, oyun sırasında ve geceleri ortaya çıksa da etkili bir takiple çocuklarda astımın belirtileri tespit edilebilir. Alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda• Nefes darlığı,• Hava alma zorluğu,• Hızlı nefes alıp verme,• Göğüs sıkışıklığı,• Göğüste ağrı,• İncinme,• Solunum sırasında kaburga ağrısı,• Oyun oynarken az enerji harcama,• Zayıflık,• Aşırı yorgunluk,Çocuklarda astım belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmesi son derece önemlidir. Peki,Çocuklarda astık tedavisi için yapılması gereken ilk şey doktor yardımı almaktadır. Astım belirtilerinin görülmesinin ardından zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmeli ve astım ilaçları kullanılmalıdır. Bu sebeple astım tedavisinde ilaç tedavisinin uygulandığını söylemek doğru olacaktır. Alanında uzman doktorlar tedavi sürecinde astımın seviyesine göre ilaçların dozunu artırabilir ve azaltabilir. Bu süreçte astımı kontrol altına almak son derece önemlidir.Çocuklarda astım ilk çocukluk döneminde ya da ilerleyen dönemlerde yaygın olarak görülen hastalıklar arasında bulunmaktadır. Kronik bir hastalık olması sebebiyle günlük hayata olumsuz etkileri olan çocuklarda astıma iyi gelen şeylere dikkat etmek son derece önemlidir. Peki, alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda çocuklarda astıma ne iyi gelir?• Maydanoz,• Portakal suyu,• Nane,• Yoğurt,• Ilık süt,• Rezene tohumu,• Balık,Astıma iyi gelen doğal yöntemler arasında yer almaktadır.Uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda astım şikayetini azaltmak için çeşitli doğal yollar kullanmak mümkündür. İşte çocuklarda astıma iyi gelen yağlar nelerdir? sorusunun cevabı!• Okaliptus yağı,• Nane yağı,• Zencefil yağı,• Aromaterapi,• Lavanta yağı,• Kekik yağı,Astıma iyi gelen yağlar arasında yer almaktadır.görülmesinin ardından zaman kaybetmeden uzman yardımı alınmalıdır. Astım seviyesinin ilerlemesi ciddi astım krizlerine sebep olabilir bu sebeple astımı göz ardı etmemek son derece önemlidir.