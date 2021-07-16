Can Ataklı'dan skandal darbe girişimi savunması! 'FETÖ diye bir şok yok'

CHP'ye olan yakınlığı ile sol medyanın sözcülüğünü yapan Can Ataklı'dan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde skandal bir savunma geldi. Ataklı "FETÖ diye bir şey yok" diyerek darbe girişimini yok saydı.
Can Ataklı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde skandal bir konuşma yayınladı. Ataklı, yayınladığı konuşmada FETÖ'nün darbe girişimini görmezden geldi. Can Ataklı'nın FETÖ savunması pes dedirtti.
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı, eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini yok sayıp; milletin yazdığı kahramanlık destanını da aşağılayan ifadeler kullandı.
Milletin zaferinin 5. yılında anma etkinlikleri hakkında bir konuşma yayınlayan Ataklı, FETÖ'nün bir terör örgütü olmadığını ve 15 Temmuz'un bir darbe girişimi olmadığını savundu.
Ataklı'nın o skandal FETÖ açıklamalarından satır başları şu şekilde;