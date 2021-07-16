USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Siyaset
Can Ataklı'dan skandal darbe girişimi savunması! 'FETÖ diye bir şok yok'

Can Ataklı'dan skandal darbe girişimi savunması! 'FETÖ diye bir şok yok'

CHP'ye olan yakınlığı ile sol medyanın sözcülüğünü yapan Can Ataklı'dan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde skandal bir savunma geldi. Ataklı "FETÖ diye bir şey yok" diyerek darbe girişimini yok saydı.

Siyaset / 16 Temmuz 2021 Cuma 11:29
Can Ataklı'dan skandal darbe girişimi savunması! 'FETÖ diye bir şok yok'

Can Ataklı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde skandal bir konuşma yayınladı. Ataklı, yayınladığı konuşmada FETÖ'nün darbe girişimini görmezden geldi. Can Ataklı'nın FETÖ savunması pes dedirtti.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı, eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini yok sayıp; milletin yazdığı kahramanlık destanını da aşağılayan ifadeler kullandı.

Milletin zaferinin 5. yılında anma etkinlikleri hakkında bir konuşma yayınlayan Ataklı, FETÖ'nün bir terör örgütü olmadığını ve 15 Temmuz'un bir darbe girişimi olmadığını savundu.

Ataklı'nın o skandal  FETÖ açıklamalarından satır başları şu şekilde;

'DARBE MARBE DEĞİL'

“15 Temmuz olayı çok dehşet bir olaydır. Hala gizemini çözemedik. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim; 15 Temmuz darbe marbe değil. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu tür şeylerin sonuçlarına bakılır. Olay kime yaradığına bakacaksın.


'BİR OYUN'


Darbe adı altında bir oyun oynanıyor ve bu işten bir iktidar, bir kişi anormal karlı çıkıyor. Ülkenin tamamını ele geçiriyor. Bütün kadrolarıyla beraber kılcal damarlara kadar girme şansı buluyorlar ve ceberut şekilde de yönetimi sürdürüyorlar. O zaman nasıl oldu kardeşim bu?”


'FETÖ DİYE BİR ŞEY YOK'


FETÖ diye bir şey yok arkadaşlar. FETÖ'yü bunlar uydurdular. Terör örgütü falan değil, kendimizi de vatandaşı da kandırmayalım. Hala da bununla korkutuyorlar. ‘Aman FETÖ' vs. bizi korkutuyorlar. Yok öyle bir şey kardeşim.'

Can Ataklı Darbe SavunmasıCan Ataklı Fetö AçıklamasıCan Ataklı'dan Fetö Savunması


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı