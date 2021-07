Can Ataklı'dan skandal darbe girişimi savunması! 'FETÖ diye bir şok yok'

Can Ataklı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde skandal bir konuşma yayınladı. Ataklı, yayınladığı konuşmada FETÖ'nün darbe girişimini görmezden geldi. Can Ataklı'nın FETÖ savunması pes dedirtti.



CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı, eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini yok sayıp; milletin yazdığı kahramanlık destanını da aşağılayan ifadeler kullandı.



Milletin zaferinin 5. yılında anma etkinlikleri hakkında bir konuşma yayınlayan Ataklı, FETÖ'nün bir terör örgütü olmadığını ve 15 Temmuz'un bir darbe girişimi olmadığını savundu.



Ataklı'nın o skandal FETÖ açıklamalarından satır başları şu şekilde;



'DARBE MARBE DEĞİL'



'BİR OYUN'



'FETÖ DİYE BİR ŞEY YOK'

“15 Temmuz olayı çok dehşet bir olaydır. Hala gizemini çözemedik. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim; 15 Temmuz darbe marbe değil. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu tür şeylerin sonuçlarına bakılır. Olay kime yaradığına bakacaksın.Darbe adı altında bir oyun oynanıyor ve bu işten bir iktidar, bir kişi anormal karlı çıkıyor. Ülkenin tamamını ele geçiriyor. Bütün kadrolarıyla beraber kılcal damarlara kadar girme şansı buluyorlar ve ceberut şekilde de yönetimi sürdürüyorlar. O zaman nasıl oldu kardeşim bu?”FETÖ diye bir şey yok arkadaşlar. FETÖ'yü bunlar uydurdular. Terör örgütü falan değil, kendimizi de vatandaşı da kandırmayalım. Hala da bununla korkutuyorlar. ‘Aman FETÖ' vs. bizi korkutuyorlar. Yok öyle bir şey kardeşim.'