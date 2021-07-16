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Arefe Günü Bankalar Açık mı? 19 Temmuz 2021 Bankalar Çalışıyor mu? 19 Temmuz Resmi Tatil mi?

Arefe Günü Bankalar Açık mı? 19 Temmuz 2021 Bankalar Çalışıyor mu? 19 Temmuz Resmi Tatil mi?

Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz 2021 Salı gününe denk geliyor. Bayramın ilk gününden önceki gün ise Arefe Günü olacak. Arefe Günü’nün bu yıl 19 Temmuz Pazartesi gününe gelmesi üzerine vatandaşlardan çeşitli sorular gündeme geldi. Peki, Arefe günü bankalar açık mı? 19 Temmuz’da bankalar çalışıyor mu?

Güncel / 16 Temmuz 2021 Cuma 12:58
Arefe Günü Bankalar Açık mı? 19 Temmuz 2021 Bankalar Çalışıyor mu? 19 Temmuz Resmi Tatil mi?

Her yıl bayramlarda olduğu gibi bu yıl da arefe gününün gelmesiyle birlikte çeşitli sorular sosyal medyada gündem oldu. Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı açıklamaları doğrultusunda; 19 Temmuz'da bankalar açık mı? 19 Temmuz Arefe Gününde bankalar çalışıyor mu?

19 Temmuz Resmi Tatil mi?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında 19 Temmuz resmi tatil mi sorusuna cevap geldi. 19 Temmuz Pazartesi günü kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler idari tatil yapacak. Bu açıklama doğrultusunda fiilen 16 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 26 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek. Peki, 19 Temmuz'da bankalar açık mı?



19 Temmuz 2021 Bankalar Çalışıyor mu?


Özel sektörlerin haricinde kalan kurumlar resmi tatillerde faaliyet gerçekleştirmemektedir. Bu sebeple pek çok kamu, kurum ve kuruluşunda olduğu gibi bankalar da bayramlarda faaliyet gerçekleştirmemektedir.

Arefe Günü Bankalar Açık mı?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği resmi tatil açıklaması Arefe günü bankalar açık mı? sorusuna cevap oldu! 2021 Arefe günü gerçekleştirilen iddialara göre bankalar saat 13.00'a kadar açık olacak.

Arefe günü bankalar çalışıyor mu? ve daha fazlası yapılan açıklamalar doğrultusunda bu şekilde resmiyet kazanmıştır. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek olan herhangi bir açıklama doğrultusunda arefe günü bankaların çalışma saatleri güncellenecektir.

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