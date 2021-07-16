Arefe Günü Bankalar Açık mı? 19 Temmuz 2021 Bankalar Çalışıyor mu? 19 Temmuz Resmi Tatil mi?

Her yıl bayramlarda olduğu gibi bu yıl da arefe gününün gelmesiyle birlikte çeşitli sorular sosyal medyada gündem oldu. Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı açıklamaları doğrultusunda; 19 Temmuz'da bankalar açık mı? 19 Temmuz Arefe Gününde bankalar çalışıyor mu?





19 Temmuz Resmi Tatil mi?



19 Temmuz 2021 Bankalar Çalışıyor mu?



Arefe Günü Bankalar Açık mı?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında 19 Temmuz resmi tatil mi sorusuna cevap geldi. 19 Temmuz Pazartesi günü kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler idari tatil yapacak. Bu açıklama doğrultusunda fiilen 16 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 26 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek. Peki,Özel sektörlerin haricinde kalan kurumlar resmi tatillerde faaliyet gerçekleştirmemektedir. Bu sebeple pek çok kamu, kurum ve kuruluşunda olduğu gibi bankalar da bayramlarda faaliyet gerçekleştirmemektedir.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği resmi tatil açıklamasısorusuna cevap oldu! 2021 Arefe günü gerçekleştirilen iddialara göre bankalar saat 13.00'a kadar açık olacak.? ve daha fazlası yapılan açıklamalar doğrultusunda bu şekilde resmiyet kazanmıştır. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek olan herhangi bir açıklama doğrultusundagüncellenecektir.