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6G çalışmaları başladı! Teknolojide yapay zeka hamlesi!

6G çalışmaları başladı! Teknolojide yapay zeka hamlesi!

Türkiye'de 6G ağ teknolojisinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar başladı. Henüz 5G yayılmamışken OPPO Araştırma Enstitüsü ‘6G AI-Cube Intelligent Networking’ isimli ilk 6G raporunu yayınladı.

Teknoloji / 16 Temmuz 2021 Cuma 12:49
6G çalışmaları başladı! Teknolojide yapay zeka hamlesi!

OPP, Türkiye'de henüz 5G ağ teknolojisi yaygınlaşmamışken 6G çalışmalarıyla ilgili ‘6G AI-Cube Intelligent Networking' isimli raporunu yayınladı. Temel teknolojileri ve sistem özellikleri ile ilgili ön araştırma ekibini kuran OPPO, raporda 6G ağ mimarisi ile ilgili en kapsamlı rapor olarak gösteriliyor.

OPPO, 6G'nin insanların yapay zeka ile etkileşim şeklini daha önce hiç olmadığı gibi yeniden şekillendireceğine ve yapay zekanın herkes tarafından kullanılabilecek, gerçekten kamuya hizmet eden bir teknoloji haline gelmesine izin vereceğine inanıyor. 6G ile güçlendirilen akıllı ürünler, yeni deneyimler oluşturmak için farklı uygulama seviyelerinde yapay zeka algoritmalarını indirip dağıtarak, daha gelişmiş yapay zeka modelleri oluşturmak için sürekli veri toplayarak yapay zekanın önemli unsurları haline gelecek.

Örneğin, otonom araçlar söz konusu olduğunda 6G ağları, aracın konumuna ve mevcut fiziksel ortama (ör. günün saati, hava durumu) dayalı olarak en uygun yapay zeka algoritmasını ve en uygun iletişim bağlantısını tahsis edebilecek. Araç, yapay zeka algoritmalarını anında indirip çalıştırabilecek ve aracın yolcu için en güvenli ve en konforlu yolculuğu sağlamasına olanak tanıyabilecek.

OPPO 5G Bilim Şefi Henry Tang, “Teknolojik gelişme ileriye dönük olmalıdır. Mobil iletişim teknolojisi on yıllık dönemlerde gelişiyor ve yeni nesil iletişim teknolojisinin standardizasyonunun 2025 yılında ve ticari uygulamanın 2035'te başlaması bekleniyor. 2035'e bakıldığında OPPO, dünyadaki akıllı ajanların sayısının insan sayısını aşacağını öngörüyor. Bu nedenle, yeni nesil iletişim teknolojisi olan 6G, yalnızca insanların değil, her türden insanın ihtiyaçlarına hizmet edebilmeli. Bu hedefimiz doğrultusunda erken teknik araştırma ve sistem tasarımını gerçekleştirdik” dedi.

6G, yapay zeka geliştirmede karşılaşılan, veri siloları ve kullanıcı gizliliği gibi birçok geleneksel sorunu çözerek, yapay zekanın sonuca varmaya nasıl katkı sağladığı, öğrendiği, etkileşim kurduğu ve uygulandığı konusunda devrim yaratacak. Rapor, yapay zeka algoritmalarının mevcut sınırlamalarından bazılarını hafifletmek için yapay zeka kaynaklarının farklı alanlara bölünmesini öneriyor. 6G ağı altındaki belirli kaynaklara göre düzenlenen yapay zeka alanları, doğru yapay zeka modeli tahsisi, ağ kaynak planlaması ve veri paylaşımı için uygun stratejiler sağlayacak.

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