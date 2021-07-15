Ne ‘FETÖ’ ne de ‘darbe’ İmamoğlu’ndan akıllara zarar 15 Temmuz mesajı

İstanbul’a hizmet etmek yerine gündemi şovları ile meşgul eden CHP’li Ekrem İmamoğlu, FETÖ’nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 5. Yıl dönümünde, İstanbullulara ‘FETÖ, ‘Darbe’ ve 15 Temmuz’ ifadelerinin yer almadığı bir anma mesajı gönderdi.
Göreve gelir gelmez “Temel Atmama” töreni gibi popülist şovlara imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi gecesi attığı skandal mesajlarına bir yenisini daha ekledi. Kanlı darbe girişiminin 5. Yıldönümünde İstanbulların cep telefonlarına mesaj atan İmamoğlu, mesajında ‘FETÖ' ve ‘Darbe' ve '15 Temmuz' gibi ifadeleri kullanmaktan çekindi. Mesajında, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.” İfadelerine yer veren İmamoğlu'nun FETÖ'ye tek kelime etmemesi manidar karşılandı.