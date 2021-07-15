Ne ‘FETÖ’ ne de ‘darbe’ İmamoğlu’ndan akıllara zarar 15 Temmuz mesajı

Göreve gelir gelmez “Temel Atmama” töreni gibi popülist şovlara imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi gecesi attığı skandal mesajlarına bir yenisini daha ekledi. Kanlı darbe girişiminin 5. Yıldönümünde İstanbulların cep telefonlarına mesaj atan İmamoğlu, mesajında ‘FETÖ' ve ‘Darbe' ve '15 Temmuz' gibi ifadeleri kullanmaktan çekindi. Mesajında, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.” İfadelerine yer veren İmamoğlu'nun FETÖ'ye tek kelime etmemesi manidar karşılandı.







16 TEMMUZ 2016'DA AYNISINI YAPTI!

İstanbullara attığı mesaj ile büyük tepki toplayan İmamoğlu, benzer bir mesajı da alçak darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesinde yayınladı. İmamoğlu, vatana sahip çıkmak için binlerce vatandaşın meydanlarda ve havalimanlarında FETÖ'cü teröristlere karşı mücadele ettiği saatlerde yayınladığı mesajında, “Tek yol demokrasi sulh içinde demokrasiye sahip çıkarak bu sürece milletçe tahrik ve taşkınlık olmaksızın aşmalıyız” ifadelerini kullanmıştı.