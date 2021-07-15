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Fransa'da ortalık karıştı! Polisten sert müdahale!

Fransa'da ortalık karıştı! Polisten sert müdahale!

Fransa'da halk, Emmanuel Macron'a karşı protesto yürüyüşü düzenledi. Başkent Paris'teki gösteride 'Kahrolsun diktatör' sloganları atıldı.

Güncel / 15 Temmuz 2021 Perşembe 00:15
Fransa'da ortalık karıştı! Polisten sert müdahale!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik tepkiler büyüyor.

Son olarak Fransa'da halk, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı sokaklara döküldü.

FRANSA'DA 'KAHROLSUN DİKTATÖR' SLOGANLARI

Özgürlük alanlarının daraltıldığı ve demokrasinin askıya alındığını belirten eylemciler Macron'u protesto etti.



Başkent Paris ve pek çok şehirde gerçekleştirilen protestolarda 'Kahrolsun diktatör' sloganları atıldı.



POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Polisin halka yönelik sert müdahalesi sonrası gösteriler şiddetini artırdı ve karşılıklı çatışmaya dönüştü.

Öte yandan protestoyla ilgili Fransız devlet yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmadı.


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