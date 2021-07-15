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15 Temmuz’un Anlam ve Önemi Nedir? 15 Temmuz’da Ne Oldu? 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde Ne Oldu? 15 Temmuz Neden Önemli?

15 Temmuz’un Anlam ve Önemi Nedir? 15 Temmuz’da Ne Oldu? 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde Ne Oldu? 15 Temmuz Neden Önemli?

Türk tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimi ile burun buruna kalan Türk Halkı, direnişiyle adını tarihe kazıdı! Tam 5 sene önce 15 Temmuz 2016 tarihinde halk, kendini tankların ve silahların önüne atarak vatanını savundu! Peki, 15 Temmuz’un anlam ve önemi nedir? 15 Temmuz’da ne oldu? 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde ne oldu?

Güncel / 15 Temmuz 2021 Perşembe 10:20
15 Temmuz’un Anlam ve Önemi Nedir? 15 Temmuz’da Ne Oldu? 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde Ne Oldu? 15 Temmuz Neden Önemli?

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) tarafından 5 sene önce düzenlenen hain darba girişiminin izleri hâlâ devam ediyor! 15 Temmuz hain darbe girişimi ile Türk halkının direnişi adını tarihe yazdırırken o gece verilen gaziler gecenin Türk milleti için ehemmiyetini anlatıyor. Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi sebebiyle her yıl 15 Temmuz tarihinde 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' olarak kutlanırken bu hain darbe girişimine karşı kahramanca mücadele eden aziz şehitlerimizi anıyoruz. İşte Türk milletinin topyekun savaştığı 15 Temmuz'un anlam ve önemi



15 Temmuz'un Anlam ve Önemi Nedir?


15 Temmuz 2016 tarihinde akşam saatlerinde aniden başlayan darbe girişimi Türk halkının şok olmasına sebep oldu! Fetullahçı terör örgütü tarafından planlanan hain darbe girişimine karşı direniş gösteren Türk milleti o kara gecede adını tarihe yazdırmayı başardı. 15 Temmuz 2016 tarihi sonrasında her yıl kutlanan 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma günü 15 Temmuz'un anlam ve önemi nedir?

15 Temmuz 2016, hain darbe girişimi darbecilerin verdiği adla Harekat Yıldırımı Türk milletinin kahramanlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde gece saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendisini Yurtta Sulh Konseyi olarak adlandıran bir grup askerin gerçekleştirdiği askerî darbe teşebbüsü Türk milleti tarafından geri püskürtüldü!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiriyle birlikte sokağa çıkma yasağının çıktığı ve orduya el koyulduğu açıklandı. Türk milletini tedirgine den bu bildiri sonrasında Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü geçişe kapatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık milletvekillerinin meclise yer aldığı sırada F-16 uçakları parlamentoyu dört sefer bombaladı. 15 Tem Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bombalama girişiminde bulunan hain teröristler amacını gerçekleştiremedi! 15 Temmuz'un önemi nedir? sorusunu soran kişilere ise Türk milleti o kara gecede saldırılara karşı güçlü duruşuyla cevap verdi!

Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunulmasıyla birlikte direnişe devam eden kahraman Türk milleti o gece gösterdiği tutumla adını tarihe yazdırmayı başardı! Terör örgütlerinin gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimleri sonuçsuz kaldı! Peki, 15 Temmuz'da ne oldu?

15 Temmuz Anlam ve Önemi Nedir? 15 Temmuz'da Ne Oldu?


15 Temmuz gecesinde Fetullahçı terör örgütleri darbe girişiminde bulunarak Türk milletine karşı savaş açtı! Bu darbe girişimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Türk milleti ile birlikte geri püskürtülerek ortadan kaldırıldı.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen bu kara gecede Türk milleti adını tarihe bir kez daha yazdırmayı başardı!



15 Temmuz Nedir?


15 Temmuz, 2016 yılından itibaren Milli Birlik ve Dayanışma günü olarak kutlanmaktadır.

15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz nedir? soruları ve daha fazlası bu şekilde cevaplandırılmaktadır. Türk milletinin gerçekleştirdiği kahramanca duruş her yıl 15 Temmuz'da bir kez daha anılıyor!

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