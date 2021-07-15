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15 Temmuz selası ne zaman? 15 Temmuz selası saat kaçta okunacak? Diyanet 15 Temmuz programı

15 Temmuz selası ne zaman? 15 Temmuz selası saat kaçta okunacak? Diyanet 15 Temmuz programı

15 Temmuz selası saati, Diyanet İşleri Başkanlığı programıyla yayınlandı. Peki 15 Temmuz selası ne zaman? 15 Temmuz selası saat kaçta okunacak? İşte Diyanet 15 Temmuz programı…

Güncel / 15 Temmuz 2021 Perşembe 11:48
15 Temmuz selası ne zaman? 15 Temmuz selası saat kaçta okunacak? Diyanet 15 Temmuz programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birli Günü'nde Diyanet tüm camilerde sela okunacağını duyurdu. 15 Temmuz selası ile tüm şehitler anılacak. Ayrıca Diyanet programında selanın yanı sıra Şehitler için tüm camilerde hatim okunacak, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek, şehitler için dualar edilecek ve Cami bahçelerine 251 fidan dikilecek. Peki 15 Temmuz selası ne zaman okunacak? 15 Temmuz selası saat kaçta okunacak? Sizler için 15 Temmuz selasının okunacağı saati yazdık.

15 Temmuz Selası Ne Zaman Okunacak?


15 Temmuz 2021 Perşembe gününü 16 Temmuz 2021 Cuma gününe bağlayan gece Türkiye genelinde tüm camilerde sela okunacak. Eş zamanlı olacak sela saat 00.13'da okunacak.

15 Temmuz Diyanet Programı

15 Temmuz Diyanet Programı:


Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz 2021 programını yayınladı. Programa göre 15 Temmuz 2021 Perşembe günü öğle namazı öncesi tüm il ve ilçe merkez camilerinde, şehitlerin ruhlarına ithafen 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti' programları yapılacak.

9-15 Temmuz tarihleri arasında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak müftülerin başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek.

Vatandaşların katılımıyla icra edilecek toplantılarda müftüler, şehitlerin ruhlarına ithafen dua edecek. Öte yandan Müftülükler hafta boyunca sosyal medya başta olmak üzere, yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemini anlatan programlar yapacak.

15 Temmuz Diyanet Programı

Ayrıca din istismarı ile mücadelenin önemini pekiştirmek ve bu konuda toplumu Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgi ile aydınlatmak amacıyla, 'Şahidiz: Şanlı Direnişe; Şahidiz: Kutlu Şehadete; Şahidiz: Aziz Millete; Şahidiz: Büyük Devlete; Şahidiz: Vatan Sevgisine; Şahidiz: İhanet Çetesine; Şahidiz: Din İstismarcılarına' konu başlıkları altında da çevrimiçi konferanslar gerçekleştirilecek.

Cezaevi vaizleri, ceza infaz kurumları ve geçici barınma merkezlerinde pandemi şartları dikkate alınarak etkinlikler düzenleyecek.

Türkiye geneli tüm cami bahçelerinde, 15 Temmuz'da kaybettiğimiz 251 şehit için 251 fidan dikilecek.


15 Temmuz selası saat kaçta okunacak sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre bu şekildedir.

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