15 Temmuz Şehitleri İçin Nasıl Dua Edilir? 15 Temmuz’da Nasıl Dua Edilir? 15 Temmuz Duası 2021 15 Temmuz Selası Ne Zaman Okunacak?

15 Temmuz kara gecesinin üzerinden 5 yıl geçti! Vatandaşın kahramanlığıyla hain saldırıya göğüs gerilen gecede Türk milleti 251 şehit verirken direnişinden vazgeçmedi! İşte bu özel ve tarihi gecede can veren 15 Temmuz şehitleri için nasıl dua edilir? 15 Temmuz'da nasıl dua edilir? İşte 15 Temmuz 2021 dua metni





15 Temmuz Şehitleri İçin Nasıl Dua Edilir?



Türk milleti için can veren 15 Temmuz şehitlerini anmak isteyenler 15 Temmuz şehitleri için hazırlanan dua ile bu özel günde dualarını gerçekleştirebilirler. İşte 15 Temmuz 2021 dua metni…Bizleri ve bütün her şeyi yoktan var eden, varlığından, rahmetinden haberdar eden Rabbimiz!Her türlü şükrümüzü, duamızı sana ediyoruz. Sen kabul et Allahım!Huzur u ilahinde ellerimizi göğe açtık, cân-ı gönülden yalvarıyoruz, bizleri huzurundan elleri boş çevirme Allahım!Hz. Adem'den Hz. İbrahim'e, Hz. Musa'dan Hz. İsa'ya yeryüzüne gelmiş bütün nebilere selam ve hürmetlerimizi yolluyoruz. Sen haberdar et Allahım!Ey bütün varlığı ve insanlığı merhametiyle donatan Yüce Rabbimiz! Suçlarımızı ve kusurlarımızı itiraf ediyoruz. Sen bizleri affet Allahım!Ey Rahman, ey Rahim, ey Kerim Allahımız! Rahmetini,bizlerden esirgeme Allah'ım!Ey bizleri 15 Temmuz gecesinde felaketten, büyük bir kaostan kurtaran Yüce Rabbimiz! Sana sonsuz şükrediyoruz. Hamdimizi, dergah-ı uluhiyyetinde kabul eyle Allahım!15 Temmuz gecesi ülkemizin birlik ve bütünlüğüne karşı ihaneti püskürtmek için tereddüt etmeden tankların önüne atlayan, silahlara karşı koyan, bedenlerini vatan için siper eden, canlarını istiklal ve istikbalimiz için feda edenaziz şehitlerimizin hepsine rahmet eyle Rabbim. Cennetinle eyle Ya Rabbi. Bütün şehitlerimizi, Bedir şehitleriyle, Uhud şehitleriyle ve Çanakkale şehitleriyle birlik eyle Allah'ım. Şehitlerimizin kabirlerini nur, makamlarını âlî eyle! Hepsine rahmet ve minnet borçlu olduğumuz mübarek eyle Allahım!Ecdadından aldığı mirasa, vatanına kötülük getirmek, şeref ve haysiyetini ayaklar altına almak için planlanan işgaller karşısında Çanakkale ruhuyla göğsünü siper eden bunecip milletimize asla yardım et Allahım!Geçmişten bu zamana kadar vatanını, bayrağını, dinini, istiklalini en önemli varlığı gören, 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu onurlu savaşıyla nesiller boyu anılacak olan aziz milletimizi Sen mahzun eyleme Allahım!Zalimlere mazlumun yanında duran, gariplere, kimsesizlere, dil ve din ayrımı gözetmeden bağrını açan; bu millete rahmetinle muamele eyle Allahım! İhanet kalkışmasına karşı duruş sergileyen silahlı kuvvetlerimizi kötülüklerden muhafaza eyle Allah'ım!Allahım! İzzetimizi, şerefimizi, vatanımızı çiğnemelerine izin verme! Mabedimizin göğsüne namahrem eli değdirtme, ezanlarımızın susmasına izin verme, şanlı bayrağımızı indirmeye çalışanlara izin verme Allahım. Dinimize, milletimizin bekasına zarar verecek her türlü dâhili ve harici kötülüklerden milletimizi ve memleketimizi uzak tut Allahım.Allahım! din görüntüsü altında bu milletin arasına kötülük tohumları ekmeye çalışanları kahr eyle! Bu aziz millete karşı hile, oyun ve tuzak kurmaya çalışanların tuzaklarını kendi başlarına çevir Allah'ım!İlahi! 15 Temmuz gecesi hainlere, zalimlere, ihanet şebekelerine karşı tekvücut olduğumuz gibi bugünden sonra da bu birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan milletimizi koru Allah'ım . Yaşadığımız bu kötü olaydan ders alarak milletçe birbirimize kenetlenmemizi sağla Allahım! Kötülüğe, hile ve yanlışa karşı feraset ve basiretle davranmamıza yardım eyle Allahım! Şehitlerimizin canlarını verdikleri davalarına sahip çıkacak çocuklar yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım!Zalimlerin kötülüklerine rağmen bizi adaletten ve merhamet yolundan ayırma Allahım! Bizleri iyilik yolundan ayırma Allah'ım! Sana inandık, sana sığındık, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, tek başına bırakma.Rabbimiz! Bize rahmetinle kuşat! Her türlü yalana ve münafığa karşı bizlerin yanında ol Allah'ım!Allah'ım! Bozguncu ve kötülere karşı bizi muzaffer eyle! Bizleri her türlü kötülüklten, ikiyüzlülükten muhafaza et. Bizlere yolumuzdan ayrılmamayı nasip eyle Allah'ım!? Sorusunu soran Müslümanlar 15 Temmuz duası ederek o kara gecede vatanı için can veren şehitleri anabilirler.