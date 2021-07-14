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Şeker Hastaları Bayramda Nasıl Beslenmeli? Şeker Hastaları Baklava Yiyebilir mi?

Şeker Hastaları Bayramda Nasıl Beslenmeli? Şeker Hastaları Baklava Yiyebilir mi?

Diyabet hastalığı oldukça ciddi semptomlara yol açan ve insan sağlığını riske atabilen bir hastalıktır. Uzun süreli bir hastalık olması ve hayat boyu kontrol altında tutulması sebebiyle şeker hastalarının beslenme düzenine dikkat etmesi gerekmektedir. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi çeşitli özel günler ve kutlamalar şeker hastalığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Peki, diyabet hastaları bayramda nasıl beslenmelidir? Şeker hastaları baklava yiyebilir mi?

Sağlık / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:42
Şeker Hastaları Bayramda Nasıl Beslenmeli? Şeker Hastaları Baklava Yiyebilir mi?

Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram heyecanının başlamasının beraberinde diyabet hastaları çeşitli soruları da gündeme getirmiştir. Oldukça ciddi hastalıklardan birisi olması ve düzenli olarak kontrol edilmediğinde farklı semptomlara yol açması sebebiyle şeker hastalarının bayramda beslenmesine dikkat etmesi gerekmektedir. Peki, Kurban Bayramında şeker hastaları baklava yiyebilir mi? Diyabet hastaları bayramda nasıl beslenmeli?


Şeker Hastaları Bayramda Nasıl Beslenmeli?


Diyabet hastalığı mutlaka takip edilmesi ve hayatın her alanında göz önünde bulundurulması gereken hastalıklardan birisidir. Beslenme düzeni, uyku düzeni, egzersizler ve daha pek çok faktör ile kontrol altına alınabilecek olan diyabet hastalığı bazı özel günlerde ciddi oranda riske girmektedir. Özellikle bayramlarda ve kutlamaların gerçekleşeceği günlerde aşırı şekerli gıdaların tüketilmesi şeker komasına sebep olabilmektedir. Peki bu durumda şeker hastaları bayramda nasıl beslenmelidir?

Glisemik indeksi yüksek gıdalar hayatın her alanında mevcut. Bu sebeple insanlar tükettikleri her gıdada bir miktar doğal şeker almaktadır. Özellikle tatlılardan daha çok alınan basit şekerler, ekstra gıdalarla ciddi sağlık problemlerini meydana getiriyor. Bu sebeple şeker hastalarının çok dikkatli olması gerekiyor. Baklava benzeri şekerli gıdaların bayram sürecinde daha çok tüketilmesi şeker komasına sebep olabilmektedir. Örneğin, şeker hastaları bayramda 3 dilim baklava yediğinde şeker komasına girebilir. Ancak bu demek değildir ki şeker koması sınırı 3 dilim baklavadır. Bu sebeple şeker hastaları, şeker sınırına göre beslenmelidir. Özellikle bayram ve özel günlerde yapılan baklavalardan, diğer tatlılardan uzak durmak son derece önemlidir.

Şeker Hastaları Baklava Yiyebilir mi?


Baklava, yüksek şeker oranına sahip olması ve insan vücuduna ekstra şeker yüklemesi gerçekleştirmesi sebebiyle şeker hastalarının tüketmemesi gereken besinlerden birisidir. İçerisinde tatlandırıcı bulunmaması ve yüksek şeker miktarına sahip olması sebebiyle alanında uzman doktorlar diyabet hastalarının baklava tüketimine dikkat etmesi gerektiğini belirtmektedir. Özellikle şeker komasına dikkat edilmesi gerektiğini bildiren doktorlar, şeker hastalarının aşırı miktarda baklava tüketmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açacağını açıklamıştır.



Şeker Hastalarının Yememesi Gereken Yiyecekler Nelerdir?


• Bal,

• Reçel

• Marmelat,

• Dondurma,

• Pekmez,

• Kremşanti,

• Tereyağı,

• Margarin,

Şeker hastalarının yememesi gereken yiyecekler arasında yer almaktadır. Alanında uzman doktorların belirlediği bu gıdalar şeker hastaları tarafından tüketilmemelidir. Tüketilmesi durumunda ise şeker sınırına dikkat etmekte fayda vardır.

Şeker hastaları bayramda kaç tane baklava yiyebilir sorusu ve daha fazlası için doktor kontrolüne gidilmelidir ve alanında uzman kişilerin görüşleri doğrultusuna hareket edilmelidir.

Şeker Hastaları Bayramda Nasıl Beslenmeli?Şeker Hastaları Baklava Yiyebilir Mi?Diyabet Hastaları Tatlı Yiyebilir Mi?Şeker Hastaları Nasıl Beslenmelidir?


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