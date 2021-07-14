Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in katilinden kan donduran ifade!

Cevher'i Polisevinde yemek yediği esnada silahla 3 el ateş açarak şehit eden ve olay yerinden kaçtığı esnada görevli polislerce ayağından vurularak yaralı yakalanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Çulcu, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



"GÖNÜL İLİŞKİM VARDI, RAHATSIZLIK VERMEDİM"



Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan polis memuru Nasuh Çulcu'nun mahkemede verdiği ifadesinde gönül ilişkisi yaşadığını, rahatsızlık vermediğini kaydetti.



"BU İTHAMLA AÇIĞA ALINMAM ONURUMU VE HAYSİYETİMİ ZEDELEDİ"



Açığa alınmasının onur ve hasiyetini zedelediğini belirten Çulcu şunları söyledi:



"Ben emniyette görev yapan başka bir komiserle gönül münasebeti yaşadım. Olayın yaşandığı gün gönül münasebeti yaşadığım kişi amirlerime şikayet etti. Müdür Yardımcısı Hasan Cevher beni yanına çağırarak açığa alındığımı söyledi. Bu sırada bende müdüre gönül ilişkisi yaşadığım kişiye herhangi bir rahatsızlık vermediği belirterek, 'Bu ithamla açığa alınmam onur ve hasiyetimi zedeledi. Açığa alınma durumunda mesnetsiz (dayanıksız) olaydan dosyama işlenecek ve haksız bir şekilde bu durumdan kaynaklı memuriyetten emekli olana kadar sıkıntı yaşayacağım.' dedim.



"HASAN MÜDÜR'E SENİ ÖLDÜRECEĞİM DEDİM, BANA KÜFÜRLER ETTİ"



Bu sırada müdür Hasan Cevher de beni ensemden tutarak dışarı sürüklemeye çalıştı. Orada bulunan diğer memurlara 'alın bunu karakola götürün' diye talimatlarda bulundu. Hiçbir memur müdahale edemedi. Ben de o sırada tek başıma üst kata çıktım. Bir müddet bekledikten sonra başka bir müdür yanıma geldi. O müdürde bana Hasan Müdür'ün kendisini aradığını ve benim açığa alındığımı söyledi. Ben de silahımı çekip, müdürüm sen bu olaya karışma dedikten sonra alt kata indim. Hasan müdürün yanına tekrar giderek 'seni de kendimi de öldüreceğim' dedim. Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaçmaya çalıştı. Kaçarken de bana küfürler etti. Bu esnada ben de arkasından 3 el ateş ettim. Sonra ben dışarı çıkarken polis memurları bana silah doğrulttu. Ben de silahımı yere indirip, 'ben size sıkmayacağım siz sıkacaksanız sıkın' dedim. Sonra orada bana silah doğrultan bir memur beni bacağımdan vurdu."



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