Rusya'dan ABD keşif uçağına uzaklaştırma!

Karadeniz hava sahasında ABD ile Rusya arasındaki "sınır gerginliği" sürüyor. Rusya, Rus hava sahasına yaklaşan ABD'ye ait bir keşif uçağını daha uzaklaştırdığını duyurdu.