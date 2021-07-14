Rusya'dan ABD keşif uçağına uzaklaştırma!

Karadeniz hava sahasında ABD ile Rusya arasındaki "sınır gerginliği" sürüyor. Rusya, Rus hava sahasına yaklaşan ABD'ye ait bir keşif uçağını daha uzaklaştırdığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD Hava Kuvvetlerine ait RC-135 stratejik keşif uçağının Rus sınırına yaklaşmasının önlendiğini açıkladı.
Açıklamada, söz konusu uçağın Rusya sınırlarından uzaklaştırılmasının ardından Rus uçağının da ana üssüne döndüğü ifade edildi.
Bakanlık, Rusya sınırından uzaklaştırılan ABD keşif uçağına ait görüntüleri de yayınladı.